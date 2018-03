Kolping Hauptversammlung mit Spendenübergabe

Ehingen / SWP

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden die gesammelten Gelder aus dem Fronleichnamsfrühschoppen und dem Nikolausgang an das Kinderhospiz Ulm vertreten durch Ulrike Schmidt-Bommas und an die Arzneibrücke Ehingen-Kinshasa vertreten durch Jürgen Abele übergeben.

Die Kolpingfamilie hat bei ihrer Mitgliederversammlung Geld aus dem Fronleichnamsfrühschoppen und dem Nikolausgang an das Kinderhospiz Ulm und an die Arzneibrücke Ehingen-Kinshasa überreicht. Das Hospiz wurde vertreten durch Ulrike Schmidt-Bommas, die Arzneibrücke durch Jürgen Abele. Ulrike Schmidt-Bommas erläuterte anhand von einigen Beispielen, wie schwierig die Situation in den Familien ist, wenn sie sich in jungen Jahren mit dem Sterben auseinander setzen müssen. Die eigene Verzweiflung mischt sich mit Hilflosigkeit und Angst bis hin zur Wut. Hier greift die Hospizarbeit ein, um Hilfestellungen beim Umgang mit Sterbenden zu geben und ein offenes Ohr für die beteiligten Familienmitglieder zu haben. Jürgen Abele berichtete über die immer größeren Hindernisse beim Spendensammeln. Auch die Spendenbereitschaft gehe zurück, und Dauerspender, die jeden Monat einen Betrag spenden, gibt es fast nicht mehr. Die Lage in Kinshasa sei durch einen Bürgerkrieg schwierig und es werden dringend Gelder für Verbandsmaterial benötigt. Auch die Insulinversorgung von Diabetikern ist nicht einfach zu bewerkstelligen. In regelmäßigen Abständen findet ein Informationsaustausch mit Kinshasa statt. Jürgen Abele versicherte, das jeder gespendete Euro als Hilfe in Kinshasa ankommt. Die Mitgliederversammlung war überzeugt, dass die Spendengelder gut angelegt worden sind, berichtet Hermann Stanitzok-Mertel.