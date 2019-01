Hilfe Hauptversammlung der Feuerwehr Altsteußlingen-Briel

Altsteußlingen / swp

Gut ausgebildet ist die Feuerwehr Altsteußlingen-Briel. Das hätten Berichte, Ehrungen und Beförderungen bei der Hauptversammlung am Samstag gezeigt, berichtet die Feuerwehr. Laut Feuerwehrbedarfsplan seien in Altsteußlingen bauliche Veränderungen vorgesehen, um ein neu zu beschaffendes Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) unterbringen zu können, berichtete Abteilungskommandant Wolfgang Rechtsteiner. Im Zuge des Bedarfsplans kämen neue Aufgaben auf die Wehr zu, erklärte Ortsvorsteher Josef Huber in seinem Grußwort. „Die Ortsverwaltung ist stolz auf diese Feuerwehr“, lobte er.

Auch bei Daniel Jauer, stellvertretender Kommandant der Gesamtfeuerwehr, stand der Bedarfsplan im Mittelpunkt. Zur Einhaltung der Schutzfristen auf der Ehinger Alb sei ein weiteres Fahrzeug notwendig. Der Standort Altsteußlingen bringe die größten Vorteile, habe eine Prüfung ergeben. Im städtischen Haushalt seien Mittel für die Baumaßnahmen eingestellt, gab er bekannt. Jauer empfahl, die Kinder zur Jugendfeuerwehr Alb zu schicken – zur Sicherung des Nachwuchses.

Großes Pensum bewältigt

Die Wehr habe im vergangenen Jahr ein umfangreiches Pensum bewältigt. Zu den elf Übungen kamen sechs weitere zusammen mit den anderen Wehren der Ehinger Alb, teilte Kommandant Rechtsteiner mit. Er freute sich über den weiterhin sehr guten Übungsbesuch, der bei 81 Prozent lag. Der Ausbildungsstand wurde in der Wehr nochmals verbessert, denn Lukas Kutschker hat den Maschinistenlehrgang absolviert. Er und Stefan Engler wurden zu Feuerwehrmännern, Manuel Schrode zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Der stellvertretende Abteilungskommandant Manfred Maier wurde für 25 Jahre Feuerwehrdienst mit dem Ehrenzeichen des Landes in Silber geehrt. Daniel Jauer überreichte die Urkunden. Reinhold Schrode, der auch 19 Jahre Kassierer war, wurde in die Altersabteilung verabschiedet. Für 32-jährigen Dienst in der Feuerwehr wurde er mit City-Gutscheinen belohnt.

2018 gab es für die Abteilung insgesamt sechs Alarmierungen zu Einsätzen. Darunter waren zwei Verkehrsunfälle und ein Kleinbrand an einem Auto. Schriftführer Markus Rieder berichtete über eine Familienwandertag, eine Familienweihnachtsfeier, eine Nachtwanderung und einen Kameradschaftsausflug zur Firma Trigema in Burladingen. Auch bei der Mitgestaltung des Dorflebens in Altsteußlingen war die Wehr aktiv: Das Stellen des Maibaumes, die Beteiligung beim Weihnachtszauber und die Sammlung für die Kriegsgräber wurden wieder übernommen.

Fünf sind immer dabei

Einen zufriedenstellenden Kassenbericht habe Kassierer Michael Rechtsteiner vorgestellt. Kleine Präsentkörbe erhielten die besten Übungsteilnehmer. Bei allen Übungen der Wehr waren Rainer Gairing, Daniel und Karlheinz Jähnke, Bernhard Oschwald und Werner Rechtsteiner anwesend; einmal gefehlt hatten Roland Braig und Manuel Schrode.