Sicherheit Hauptversammlung Bürgerwache

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Die Bürgerwache Ehingen blickt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Höhepunkte in 2018 sind die Teilnahmen am Oktoberfestumzug in München und der Große Zapfenstreich anlässlich 200 Jahre Canstatter Wasen.

Kommandant Josef Stocker berichtete bei der Korpsversammlung der Bürgerwache Ehingen am Freitagabend im „Adler“ von einem anstehenden ruhigen Vereinsjahr. Der Große Zapfenstreich in Ehingen am Vorabend von Fronleichnam findet am 30. Mai statt, die Begleitung an Fronleichnam am 31. Mai und zudem beim Volkstrauertag in Ehingen. Geplant sind überdies die Teilnahme am Kreismusikfest in Kirchen, beim Jubiläum „90 Jahre Bürgerwache Bensheim“ am 18. September und beim Oktoberfestumzug in München. Zudem führt die Bürgerwache Ehingen anlässlich „200 Jahre Canstatter Wasen“ dort den Großen Zapfenstreich auf. Auf seiner Terminliste hatte der Kommandant noch weitere Auftritte der Bürgerwache und Besuche von Abordnungen stehen, überdies eigene Aktivitäten wie das Kirchweihschießen oder den Nikolausabend.

Johann Krieger als Vorsitzender spannte einen detaillierten Bogen über das abgelaufene Jahr. „Viele unserer Kameraden sind über ihr Hobby hinaus ehrenamtlich für die Bürgerwache tätig, ob in der Kleiderkammer, am Schießstand oder beim Schrottkommando, damit es bei uns rund läuft“, lobte Krieger. Beachtlich nannte er das Ergebnis der Schrottsammlung im vergangenen Jahr: 127,78 Tonnen (82,17 Tonnen in 2016). Das Schrott- und Papiersammeln trage zum guten finanziellen Abschluss der Bürgerwache bei. Weshalb es auch möglich war, beim Schießstand eine Überdachung auf dem Freiplatz anzubringen. Wie der Vorsitzende anmerkte, seien auf dem Schießstand auch die Nutzungsbedingungen angepasst worden. Er bedankte sich bei der Firma Zeller Sanitär sowie dem Autohaus Vögtle & Waibel für die große Unterstützung bei den Sammlungen. Kassierer Karl Bayer legt wieder einen guten Kassenbericht vor. Ein leichtes Minus wurde abgerechnet, auch wegen der Anschaffung von Helmen. Wobei die Bürgerwache immer noch ein gutes Polster aufweist.

Gedeihliche Zusammenarbeit

Bürgermeister Sebastian Wolf würdigte die Bürgerwache für ihre Bewahrung und Pflege der Traditionen. Sie repräsentiere Ehingen weit über die Stadtgrenzen hinaus als besonderes Aushängeschild. „Die Stadt Ehingen und die Bürgerwache haben viele Verknüpfungspunkte. Es ist eine gedeihliche Zusammenarbeit. Glänzen Sie auch weiterhin für unsere Heimatstadt“, sagte er. Traditionell lud er seitens der Stadt zu einem gratis Getränk ein. „Auch das ist eine gute Tradition“, sagte Sebastian Wolf schmunzelnd. Aktuell gehören der Bürgerwache Ehingen 189 Aktive an, 27 Ehrenmitglieder und 412 Passive. Die Mitglieder haben viel getan im vergangenen Jahr: Johann Krieger berichtete von der Winterwanderung, der sicherheitspolitischen Veranstaltung der Bundeswehr, dem Kommandowechsel in Ulm, der Beisetzung von Rudolf Kohlruss, Übungsabenden, Hauptprobe, dem Großen Zapfenstreich, dem Ehrengeleit zu Fronleichnam und dem Landestreffen in Altshausen. Außerdem nannte Krieger als Veranstaltungen der Bürgerwehr das Parkfest in Crailsheim, das Landestreffen in Villingen, das Heimatfest in Mittelbiberach, den Großen Zapfenstreich in Munderkingen, 30 Jahre Königsdragoner in Ochsenhausen und 60 Jahre Bürgerwehr Trochtelfingen, den Tag des Stadtpatrons in Salzburg und die Stabführertagung in Hechingen. Hinzu kamen die Termine des Spielmannszugs mit 35 Proben, 9 Auftritten und 8 Ständchen.