Jahresrückblick Hauler: Über Seniorenheim nachdenken

Rottenacker / Andreas Hacker

Wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Gemeinde erhofft sich Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler vom kommenden Jahr. Hauler will, wie er im Gespräch zum Jahreswechsel mit der SÜDWEST PRESSE sagt, 2019 versuchen, auch eine Idee zu entwickeln, die ihm schon länger im Kopf herumgeht: „Wir machen viel für die Kinder und die Jugend“, sagt er, „aber es gibt da auch die Senioren, die gern in ihrer Heimatgemeinde bleiben wollen.“ Angebote in Munderkingen oder Ehingen entsprächen diesen Wünschen weniger. Hauler denkt daher an ein gemeindeeigenes Gelände, das beim Optimarkt zentral gelegen ist, und kann sich dort ein kleines Seniorenheim mit etwa 20 Plätzen vorstellen, als „Satellit“ einer im Umland schon vorhandenen Organisation. „Mal sehen, wie weit wir da kommen“, sagt Hauler, der sich auch von der Neugestaltung am Bahnhof und auf dem Schildknecht-Areal Impulse erhofft. Das ganze Gespräch mit Hauler erscheint in einer Sonderbeilage der SÜDWEST PRESSE in der Ausgabe vom 24. Dezember.