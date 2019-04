Wie sich seine Kunst seit 1969 gewandelt hat, zeigt der Munderkinger in der Ausstellung „Gemalte Freude“ im Kunstkelle im „Bäumle“.

Gemalt habe er schon immer, erzählt Hans-Jürgen Knupfer. „Mein erstes Skizzenbuch habe ich mit drei Jahren gehabt“, sagt der Munderkinger Künstler und holt ein kleines Heftchen hervor, das mit Buntstiften gemalte kindliche Zeichnungen enthält. Das Jubiläum, das er mit der Ausstellung „Hans-Jürgen Knupfer – 50 Jahre gemalte Freude“ im Kunstkeller in Berg feiert, bezieht sich jedoch auf das Jahr 1969. Damals sei er in der Schweiz unterwegs gewesen und habe auf seiner Reise in Locarno eine Galerie besucht. Im Gespräch mit der Galeristin erwähnte Knupfer, dass er malt. „Sie wollte was davon sehen und hat gleich zwei Bilder gekauft.“ Es waren die ersten, die der in Söflingen aufgewachsene junge Mann verkauft hat.

Kunst mit einem Augenzwinkern

Seit dieser Zeit sind unzählige weitere Werke entstanden. Im geräumigen Atelier mit großer Terrasse und dem Blick in den Garten stapeln sich Bilder unterschiedlichster Formate, ältere und neuere Arbeiten neben Werken, die noch im Entstehen sind. Skulpturen und Drahtfiguren finden sich dort, bemalte Platzsets, wie auch in Kunst verwandelte Süßigkeiten. Auch aus Teebeuteln und Kaffeepads macht Knupfer Kunst mit einem Augenzwinkern.

Auf der Staffelei am Fenster hat ein großformatiges Werk Platz gefunden mit einem unendlich weit erscheinenden Himmel. Dem Himmel räumt der Maler, der sich auch als Himmelsmaler bezeichnet, einen besonderen Stellenwert ein. „Ich male keine traurigen Bilder“, sagt Knupfer. Seine Kunst soll Freude ausstrahlen. Und noch eines ist ihm wichtig: „Ich möchte dem Betrachter sehr viel Freiheit geben.“ Daher verzichtet Knupfer etwa darauf, Landschaftsbilder zu verorten. So könne jeder darin seine Lieblingslandschaft entdecken.

Begonnen hatte Knupfer mit gegenstandsloser Malerei. Anfang der 1970er Jahre nutzte er vielfach kräftigere Farben und Erdtöne. Nach und nach kamen zu gegenstandslosen Formen architektonische hinzu. Architektur sei neben der Kunst und Malerei seine zweite große Liebe, verrät der Künstler. Anregungen lieferten ihm etwa die alten Fachwerkhäuser der Schwäbischen Alb. Später kamen Landschaften, Stillleben und Porträts hinzu. Die Farben sind nun zarter, durchscheinender und gedämpfter. Im Zusammenspiel mit großzügigen Weißflächen entsteht beim Betrachten so ein Gefühl von Weite, Leichtigkeit und Transparenz.

Eines der Bilder nimmt Knupfer von der Wand und dreht es um: Das Faszinierende daran ist, dass die vermeintlich auf den Kopf gestellte Landschaft harmonisch wirkt. Wer näher an die Bilder herantritt, entdeckt Spiegelungen, erhabene Strukturen und viele Details, wie etwa Musiknoten. Auch wenn es sich um Phantasie-Noten handelt, haben sie doch eine persönliche Verbindung zum Künstler, der auch lange als Musiker unterwegs war und sich letztlich für die Malerei entschieden hat. Vielerorts hat der weit über die Region bekannte Maler schon ausgestellt. Knupfers Werke finden sich in Behörden und öffentlichen Gebäuden. Seit 1980 gestaltet Knupfer jährlich die Fasnetsplakate für die Munderkinger Trommgesellen.

Besuch bei alten Bekannten

Knupfer gehen die Ideen nicht aus. Sein Skizzenbuch hat er immer bei sich und im Atelier steht stets eine leere Leinwand, die als Anregung dient. „Die erste Linie ist immer spannend“, sagt er. „Wie geht es weiter?“ Vieles überlässt er dem Zufall. „Es kann sein, dass ich gegenstandslos beginne, und dass daraus eine Landschaft entsteht.“ Als er seine Werke für die Ausstellung durchgeschaut hat, seien ihm viele Erinnerungen gekommen. „Es war wie ein Besuch bei alten Bekannten.“

Jeder Tag, an dem er in seinem Atelier etwas geschaffen hat, sei ein guter Tag, sagt Hans-Jürgen Knupfer. „Ich habe etwas gemacht, was mir keiner nehmen kann.“ Im Kunstkeller in Berg kann sich nun jeder ein Bild von seiner Kunst machen.

