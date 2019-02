Verbände Hans Hügle: Ein Herz für die kleinen Mastbetriebe

Ehingen / Renate Emmenlauer

Zwei Dutzend Mitglieder füllten am Dienstagabend die Gaststube im „Hirsch“ in Weisel. Außer den Regularien des Schweinemastkontrollrings Ehingen stand eine Besonderheit auf der Tagesordnung: Geschäftsführer und Ringwart Hans Hügle wurde nach einem halben Jahrhundert im Amt verabschiedet. Sein Nachfolger als Geschäftsführer ist Frowin Seitz. Der 57-Jährige aus Kirchbierlingen bringt als Bankfachwirt gute Voraussetzungen für das buchhalterische Verwalten des Vereins mit.

Dem Schweinemastkontrollring Ehingen gehören aktuell 39 Mitglieder an, davon kaum 20 aktive Betriebe mit Schweinehaltung. Josef Kaifler, früherer Leiter des Landwirtschaftsamtes Ehingen, lobte Hans Hügle: „Ich kenne niemanden, der eine solche Aufgabe 50 Jahre ausgeübt hat.“ Dazu gehörten besonderes Interesse und ein Händchen dafür, wie man das Wissen mit den Schweinmästern erfolgreich anwenden kann. Hügle habe immer ein Gespür für den Markt gehabt, die Landwirte bei der Vermarktung unterstützt „und die Schweine oft auch selbst ausgefahren.“

Für die Händler, merkte Kaifler an, sei der Ringberater ein rotes Tuch gewesen, zumal dieser damals bei erzielten Preisen von 20 bis 80 Euro meist den Höchstbetrag ausgehandelt habe. „Sie hatten immer ein Herz für die kleineren Mastbetriebe.“

Ausflüge waren „der Hit“

Kaifler bescheinigte dem scheidenden Geschäftsführer als „kantigem, aber liebenswertem Oberschwaben“ eine perfekte Kassenführung, er habe viel Schwung in die Vermarktung gebracht. Auch die Ausflüge für die Bauersfrauen, die Hügle 50 Jahre organisiert hat, seien der Hit gewesen.

Alfred Seitz, Vorsitzender des Schweinmastkontrollrings, empfand die Verabschiedung als Anlass für Wehmut und Dankbarkeit für einen Kämpfer seines Berufsstandes. Er überreichte seinem langjährigen Wegbegleiter einen Präsentkorb, dessen Ehefrau Walli Hügle einen Blumenstrauß. Schweinemäster Theo Völk aus Rißtissen als Vertreter des Erzeugerrings Qualitätsschweine Biberach-Ravensburg erinnerte an seine Anfangsjahre als Landwirt: „Da hieß es, wenn was ist, musst du zum Hans Hügle gehen. Der weiß immer, was zu tun ist.“ Völk sprach von „mafiösen Zuständen“ in Sachen Preise. Früher habe man mit einem kleinen Betrieb noch gutes Geld verdient, heute brauche man Großbestände zum Überleben. Die Bauern würden für viele Umweltsünden verantwortlich gemacht: den Feinstaub, die Nitratbelastung im Grundwasser und das Insektensterben, was einfach nicht stimme.

Hans Hügle ließ in breitem Schwäbisch und Reimform die 50 Jahre Revue passieren und hatte dabei so manche Anekdote parat. In seinem letzten Kassenbericht berichtete er über einen ausgeglichenen Kassenstand und ein finanzielles Polster. Als Kassenprüfer bestätigt wurden Otto Hartmann und Karl Held.

„Landwirte stehen an der Wand“

Der Kreisbauernverbandsvorsitzende sprach über die seiner Ansicht nach desaströse Marktlage. „Die Landwirte stehen an der Wand. Wir überlegen uns schon, die Schlachthöfe zu bestreiken.“ Und beim Thema Ferkelkastration sei noch keine tragbare Lösung in Sicht. Erneut verwies er auf die Praxis in Dänemark, wo zur Kastration eine örtliche Betäubung praktiziert werde, einem Eingriff ohne Tierarzt. Darin sieht er eine Benachteiligung der hiesigen Bauern. „Wir deutschen Bauern brauchen einen bezahlbaren Weg.“