„Es ist eine richtige Punktlandung“, sagte Bürgermeister Oliver Klumpp am Freitag bei der Schlussabnahme der drei barrierefrei umgebauten Haltestellen in Griesingen. „Das freut mich sehr.“ Umgebaut worden sind zwei gegenüberliegende Haltestellen am Gasthaus Adler sowie die Bushaltestelle ...