Politik Nasgenstadt: Manuel Hagel auf Platz eins für Kommunalwahl

Nasgenstadt / Stefan Bentele

CDU-Mitglieder in dem Ehinger Teilort setzen den Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat an die Spitze ihrer Liste.

CDU-Mitglieder in Nasgenstadt haben am Mittwochabend die amtierenden Stadträte Manuel Hagel, Peter Bausenhart und Thomas Bailer als Kandidaten für die Kommunalwahl im Mai aus dem einwohnerstärksten Teilort Ehingens gewählt. Wie Heinz Wiese, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Ehingen, zu Beginn der Versammlung im Sportheim sagte, wähle man zwar, letztlich handle es sich aber um eine „Empfehlung“ an die CDU in Ehingen. Die wird am kommenden Donnerstag, 24. Januar, im Hotel Adler in ihrer Mitgliederversammlung ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 26. Mai wählen und damit endgültig beschließen.

„Spitzenkandidat ist eindeutig klar: Manuel Hagel“, sagte Wiese, als er den Tagesordnungspunkt Wahl aufrief. Einen Gegenkandidaten gab es nicht, nach offener Wahl, bei der es weder Enthaltungen noch Gegenstimmen gab, sagte Wiese: „Manuel, Du bist Platz eins, gratuliere.“ In ähnlich zügigem Tempo ging die Wahl von Peter Bausenhart und Thomas Bailer über die Bühne. Wiese schloss die Wahl mit den Worten: „So werden wir das einbringen.“

Vor der Wahl hatte Wiese über die Projekte im Kreistag berichtet, Bausenhart aus dem Gemeinderat. Der Nasgenstadter ging dabei kurz auf die Regelung der Unechten Teilortswahl ein, womit Nasgenstadt im Grunde zwei Plätze am Gemeinderatstisch sicher hat, bislang von ihm und Thomas Bailer besetzt. Weil Manuel Hagel seit der Kommunalwahl 2014 seinen Wohnsitz verlagert hat und mittlerweile in Nasgenstadt wohnt, kann er die CDU-Liste in Ehingen nicht mehr anführen.

Mindestens 4000 Stimmen nötig

Nach Ansicht von Peter Bausenhart sei es im Mai durchaus möglich, alle drei Kandidaten aus Nasgenstadt in den künftigen Gemeinderat zu bringen, falls er und seine beiden Mitkandidaten jeweils mehr als 4000 Stimmen auf sich vereinen.

Dann profitiere man von einem Überhangmandat. „Das ist ambitioniert, aber machbar“, sagte Bausenhart. Allerdings müsse man dazu die CDU-Wähler mobilisieren. Hagel holte in der Wahl vor fünf Jahren 6198 Stimmen, Peter Bausenhart 4325 Stimmen und Thomas Bailer erzielte 2750 Stimmen.