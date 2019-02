Fasnet Häfele Hoi beim Musikerball

Fans der Band Kiss beim Musikerball unter dem Motto „Back To The 80’s“. © Foto: Sobkowiak

Musikerball unter dem Motto "Back To The 80’s". Der Siebenschläfer alias Günter Leichtle in der Bütt © Foto: Sobkowiak

Schelklingen / Lothar Sobkowiak

Zurück in die 1980er-Jahre fanden am Samstagabend zahlreiche Schelklinger beim Musikerball Musikerheim im Längental. Wolfgang Bierer, Ex-Chef des Musikvereins Stadtkapelle Schelklingen, führte durch das Programm „Back to the 80’s“ – nicht ohne eine Überraschung mit einer richtigen „Rakete“ anzukündigen.

Mit „Hau Ruck“ wurde Bürgermeister Ulrich Ruckh vom Publikum in der „Bütt“ begrüßt. Ruckh erzählte in seiner Rede die Geschichte vom „Sirgho“, allerdings mit politischen Anekdoten von heute gespickt. Nach einem musikalischen Zwischenspiel von DJ Kev tanzte – von Zunftmeister Kai Heuschmid angekündigt – die Jugend-Showtanzgruppe vom Verein zur Pflege des Brauchtums der Schelklinger Waldhutzla.

„Richtig nett ist’s nur im Bett“

Mit dem Lied „So richtig nett ist’s nur im Bett“ kündigte sich Günter Leichtle im Nachthemd vom „Siebaschläfer“ an, der wieder in Reimform durch das Stadtgeschehen führte. Zur Sprache kam die geplante Besiedlung des Bernentals, für die er als Lösung für die Wintersportbetreiber dort den Bau einer Indoor-Rodelbahn vorschlug. Auch wollte der „Siebaschläfer“ Schelklingen nicht als „Klein-Chicago“ abstempeln in Betracht auf die kriminellen Vorfälle im vergangenen Jahr und lud zum Gespräch der Vereine mit der Jugend ein. Auch der Hohle Fels kam zur Sprache, wo unlängst ein Knochen mit Einkerbungen gefunden wurde, der „nicht aus der Mammutsippe stammt, sondern es war schlichtweg Adams Rippe“, wie sich der „Siebaschläfer“ den göttlichen Einfluss vorstellt. Leider lebe Schelklingen in einem zeitlosen Raum, wenn man lauter stehengebliebene Uhren wie am Bahnhof oder an der Apotheke feststellen muss, so frage man sich schon, ob der Ort seiner Zeit voraus sei oder hinterherhinke. Mit der Selbsterkenntnis, „auch unter manchen Steppdecken kann der größte Depp stecken“ wurde der „Siebaschläfer“ mit einer Rakete und „Häfele Hoi“ wieder zu Bett geschickt.

Gespickt mit nicht ganz jugendfreien Witzen, von Bierer vorgetragen (deshalb kein Eintritt unter 18 Jahren), ging‘s weiter im Programm mit der Burggrafengilde Brassband aus Schelklingen, die mit „500 Miles away from home“ und Schlagersongs dem Publikum gehörig einheizte. Nicht nur musikalisch, auch fürs Auge schlüpften die Musikerinnen vom Flötenregister des Vereins in silberne Leggings für einen Tanz nach Schlagern aus den Achtzigern. Bevor der Abend mit Gulaschsuppe, Getränken an der Bar und Bewegung auf der Tanzfläche nach dem fast dreistündigen Programm zu Ende ging, wurde das Schelklinger Fasnetslied „Im Schwobaländle wohnet mir“ angestimmt.