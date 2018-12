Spenden Gutes tun mit lokalen Geschichten

Munderkingen / Maria Bloching

Seit sechs Jahren bieten die beiden Munderkinger Uli Spranz und Florian Stöhr Führungen durch ihre Heimatstadt an. Mit großem Erfolg. „Begonnen hat alles mit einem Gag an meinem Geburtstag“, erinnert sich Florian Stöhr. Ein Rotweinfleck auf Uli Spranz’ Shirt wurde herausgeschnitten und versteigert, aus dem Erlös konnten Zwiebelkuchen und Most für die Bewohner im Seniorenzentrum St. Anna gekauft werden. „Wir machten uns zusätzlich Gedanken, wie wir unterschiedliche Projekte in Munderkingen regelmäßig unterstützen können, und hatten die Idee, Stadtführungen anzubieten.“ Seither haben die beiden stets im Doppelpack mehr als 60 Gruppen die Geschichte von Munderkingen näher gebracht, in zwei bis zweieinhalb Stunden gehen sie besonders auf die Wirtschaften und die Tradition der Bierherstellung ein. In diesem Jahr wurden sie acht Mal gebucht, rund 350 Menschen erlebten dabei das Kleinstadtleben auf besondere Art und brachten ihre Begeisterung über die anschaulichen Führungen mit einer Spende zum Ausdruck. Dieses Geld geben Uli Spranz und Florian Stöhr ohne Abzug weiter. 1200 Euro haben sie jetzt vor Weihnachten im Café von St. Anna überreicht. Je 400 Euro gingen ans Seniorenzentrum, an den Schulverbund zur Unterstützung von bedürftigen Kindern sowie an den Dionysius-Teller, der Waren an Munderkinger Bürger verteilt.

„Angefangen haben wir mit vier Familien, mittlerweile sind es im Schnitt 130 Personen, die wir wöchentlich mit Lebensmitteln versorgen“, berichtete Anton Neher. Schulleiterin Jutta Braisch erzählte von Kindern aus Familien, die ganz nah an der Armutsgrenze leben, aber keine Sozialhilfe erhalten und auf Unterstützung beim Mittagstisch oder bei Aktivitäten angewiesen sind.