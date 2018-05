Vereine Gute Laune im Festzelt

Musik und Geselligkeit, Bier und Leckereien boten die Feste in Schmiechen, Reutlingendorf und in Mundingen: Beim Vatertagsfrühschoppen des Musikvereneins Reutlingendorf spielte die Blaskapelle „Peng“ auf. © Foto: Fotos: Emmenlauer

Region / Von Renate Emmenlauer

Wer gestern Vormittag auf der Ehinger Alb unterwegs war, traf auf fröhliche Wandergruppen, die das Waldfest in Mundingen zum Ziel hatten. Zum Auftakt in das beliebte Fest lockte auch heuer der Vatertagsfrühschoppen. Die fünf kernigen Burschen der Band „Oberkrainer Power“ heizten den Ausflüglern gehörig ein. Stimmlich wie instrumental hatten die Festorganisatoren des Musikvereins Mundingen mit der Formation voll ins Schwarze getroffen. Ganze Scharen an Vatertagsausflüglern, per Rad, auf Wandersfüßen oder mit allen Varianten an Vehikeln unterwegs, hatten sich bereits in dem riesigen Festzelt am Mundinger Waldrand eingefunden.

Auch der feuchte Guss von oben am späten Vormittag hatte dem Besucherandrang und der guten Laune keinen Abbruch getan. Was offenkundig auch an den vielen gefüllten Maßkrügen lag, die neben Hähnchen, Schaschlik und Gegrilltem im Akkord über die Tresen gereicht wurden. Passend dazu auch der derbe Trinkspruch der Musiker: „Heute und morgen vergesse ich alle Sorgen, die ich nicht hätte, wenn ich nicht so viel saufen täte.“

Ein Fest für Familien

Ein vollbesetztes Festzelt und einen fröhlichen Trubel auf der idyllischen Festwiese verbuchte der Musikverein Schmiechen bei seinem Vatertagsfest gestern. War in Mundingen eher Partytracht mit Dirndl und Lederhosen angesagt, weil auch viel jüngeres Publikum im Festzelt feierte, das teils auch schon weit über den Durst getrunken hatte und auf den Tischen stand, entpuppte sich der Vatertag in Schmiechen wieder als ein richtiges Familienfest. Zumal der große Vergnügungspark mit Karussell, Schießbude, Boxautos, Losbude sowie Softeis- und Süßigkeitenstand viel Kurzweil für die Sprößlinge bot.

Die „Original Schwabenkrainer“ spielten ihr bewährtes Repertoire mit schmissigem Sound und lieferten schnulzig-schöne Schlager dazu. Das eingespielte Helferteam teilte sich mit den professionellen Bedienungen die Bewirtung, um die Festlesgänger möglichst schnell zu versorgen.

Die Trachtenparty zum Auftakt des Vatertagsfestes am Mittwochabend mit „Herz-Ass“ musste spät am Abend wegen Überfüllung geschlossen werden. Das Festzelt bebte bei der fetzigen Musikshow der Partyband, die von aktuellen Partyschlagern, Ohrwürmern von anno dazumal und bester Volksmusik alles in Petto hatte.

Volksmusik und Heimatlieder

Schwungvolle Musik und schwäbische Leckereien prägten gestern das Frühlingsfest des Musikvereins Reutlingendorf. Angesagt war der Frühschoppen am Vatertag, der auch viele Familien anlockte. Die „Blaskapelle Peng“ hat sich wieder als ein richtiges Zugpferd und musikalisches Schmankerl präsentiert – das Zelt war proppenvoll. Das erfahrene Ensemble brachte reinrassige Volksmusik zum Besten und lud bei bekannten Heimatliedern auch zum Mitsingen ein.

Die eingespielten Helfer in der Küche und an den Tresen hatten alle Hände zu tun. Viele Besucher blieben gleich zum Kaffeeplausch sitzen. Bereist der Startschuss am vergangenen Wochenende war erfolgreich gewesen. Ebenso die Rocknacht mit „Midnight Special“ am Mittwochabend. Nun rüstet sich der MV Reutlingendorf für das Fest „10 Jahre Frank Metzger und die Jungen Böhmischen“, das am Samstag von 12 Uhr an mit hochkarätigen Musikformationen der Volksmusik über die Bühne geht.