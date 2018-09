Literatursommer Gut ausgebildet, aber unterbezahlt

Untermarchtal / RENATE EMMENLAUER

Offenbar ist das Interesse an Frauensolidarität nicht sehr groß – denn kaum 20 Interessierte, ein Dutzend Ordensschwestern mitgezählt, kamen am Mittwochabend ins Bildungsforum des Klosters Untermarchtal, bei dem im Rahmen des Literatursommers die Buchautorin und Journalistin Christina Bylow gastierte.

Die Berlinerin mit schwäbischen Wurzeln hat mit Kristina Vaillant das Buch „Die verratene Generation – was wir den Frauen in der Lebensmitte zumuten“ geschrieben. Warum sie nach Untermarchtal gekommen sei? Der Leittitel „Weiberaufstand“ des Literatursommers habe sie neugierig gemacht, da sie Ordensfrauen bislang nur als etwas lebensfern angesehen habe, sagte Christina Bylow. Aber laut Schwester Marzella hätten sich im Buch „Die verratene Generation“, das vor zwei Jahren erschien, auch viele Nonnen wiedererkannt.

Einleitend in den Vortrag sagte Schwester Marzella, sie empfinde es als Glück, Nonne zu sein, wo man nicht in den Mühlen dieser Generation gefangen sei. Beruhigend empfinde sie zudem, dass sie in ihrem Orden auch im Alter gut versorgt werde. Dennoch erachtete Schwester Marzella es für wichtig, sich mit den Frauen der Babyboom-Generation solidarisch zu zeigen.

Christina Bylow kennzeichnete sich als Frau genau dieser verratenen Generation: Die Frauen der Jahrgänge 1955 bis 1970 seien besser ausgebildet als je zuvor, landeten aber oft in unterbezahlten Tätigkeiten. Dies gehe einher mit der kräftezehrenden Doppelbelastung durch Familie und (Teilzeit-)Arbeit. Am Ende reiche die Rente kaum zum Leben, Altersarmut droht. Christina Bylow setzte den Fokus ihres Vortrags auf die Solidarität zwischen Frauen – in verschiedenen Lebenslagen und Gesellschaftsschichten. „Ich bin überzeugt, dass Solidarität keine gleichen Lebenslagen braucht. Es geht nicht um Neid, sondern um Gerechtigkeit“, sagte die Referentin.

Info Der nächste Vortrag im Literatursommer des Klosters Untermarchtal findet am Freitag, 28. September, 20 Uhr, statt. Thema „Die Fraglichkeit und Undefinierbarkeit der Menschen“ von Professorin Dr. Margit Eckholt.