„An die Redaktion“ ist der anonyme Brief überschrieben, den die SÜDWEST PRESSE in der vergangenen Woche erhalten hat. Was darin steht, wiegt schwer: „150 Jahre Feuerwehr Schelklingen, jetzt vor dem Aus?“, fragt der unbekannte Verfasser. Infolge Personalmangel müssten Fahrzeuge aus der Ker...