Wenn das Infektionsgeschehen im Land es bis dahin zulässt, sollen Schüler aller Klassenstufen und Schularten vom 19. April an wieder im Wechselbetrieb in Präsenz beschult werden. Dann soll nach den Plänen des Kultusministeriums eine „indirekte, inzidenzabhängige Testpflicht“ gelten: In Stad...