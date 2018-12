Bildung Grundschule Erbstetten will Biosphärenschule werden

Erbstetten/Frankenhofen / Christina Kirsch

Die Grundschulen Erbstetten-Frankenhofen und Schmiechen wollen Biosphärenschule werden. Ein Überblick über das Konzept.

Warum findet man bei der Tanne keine Zapfen auf dem Boden?“, fragt Lehrerin Lucia Hildenbrand-Hess die Kinder der dritten und vierten Klasse in Frankenhofen. „Weil die Zapfen nach oben wachsen“, sagt ein Mädchen. „Stimmt, die zerbröseln einfach irgendwann“, ergänzt die Lehrerin. „Mein Opa sagt auch immer Tannenzapfen, aber das sind ja gar keine“, wirft ein Junge ein. Der Senior wird sich wohl die Belehrung seines Enkels anhören, wenn er wieder Fichtenzapfen aufliest.

Im Sachkundeunterricht liegen die Zweige verschiedener Nadelbäume auf dem Boden. Die Kinder vergleichen die langen Nadeln der Kiefern mit denen der Fichte und sie wissen auch, dass die Lärche ein besonderer Nadelbaum ist. „Die Nadeln werden orange“, sagen die Kinder. „Und sie fallen im Herbst ab“, ergänzt die Lehrerin.

Seit Jahren wird an der Grundschule Erbstetten mit ihrer Außenstelle in Frankenhofen ein naturpädagogischer und ein bewegungserzieherischer Schwerpunkt gelebt, den Schulleiterin Katrin Brosch von ihrer Vorgängerin Wiebke Fischer übernommen hat. Mittlerweile ist die Grundschule auf dem Weg zu einer Auszeichnung. „Wir sind eine der sieben Grundschulen im Biosphärengebiet, die sich an dem Pilotprojekt „Biosphärenschule“ beteiligen“, sagt die Schulleiterin. Auch die Grundschule in Schmiechen ist dabei.

Das Prädikat „Biosphärenschule“ können nur Grundschulen erhalten, die den BNE-Gedanken (Bildung für nachhaltige Entwicklung) in ihrem Alltag verfolgen und dokumentieren. Als im Januar dieses Jahres die Anfrage vom Schulamt und der Stadt an die Schulleitung gestellt wurde, ob sich Erbstetten beteiligen möchte, ging das Kollegium zunächst einmal durch, was bereits umgesetzt wird. Und das ist nicht wenig.

„Wir haben beispielsweise eine reine Vesperpause, in der die Kinder nur vespern“, erklärt Katrin Brosch. Während des Essens sitzen die Kinder im Klassenzimmer und bekommen eine Geschichte vorgelesen. „Wir machen das so, damit in der großen Pause wirklich getobt werden kann und die Kinder nicht in dieser Zeit noch mit Essen beschäftigt sind.“ Eltern werden immer wieder darauf hingewiesen, ihren Kindern ein gesundes Pausenbrot mitzugeben.

Die Grundschule ist wegen ihrer Lage prädestiniert, Unterricht naturnah zu gestalten. „Wir haben den Zauber direkt vor der Tür“, sagt Katrin Brosch zum Blick durch die Klassenzimmerfenster in Wald und Flur. „Wer sich dafür begeistert, geht mit der Umwelt anders um und schützt sie.“ Die Kinder der Grundschule in Erbstetten haben waldpädagogischen Unterricht, „so dass sie nach den vier Grundschuljahren wenigstens einmal zu jeder Jahreszeit mit dem Waldpädagogen Alexander Rothenbacher im Wald waren“.

Die Klassen 1 und 2 kochen jedes Jahr Löwenzahngelee aus gesammelten Löwenzahnblüten und die Klassen 3 und 4 beteiligen sich an der Pflege einer Wacholderheide. „Da haben wir die Themen Schafe, Schäferei und Heidepflanzen auch gleich mit dabei.“

Die Schule plant, eine feste Patenschaft für eine Wacholderheide zu übernehmen. Zudem sammelt eine Lehrerin im Frühjahr Schmetterlingsraupen und züchtet im Klassenzimmer Schmetterlinge. „Die Kinder schauen zu, wie sich die Raupe verpuppt“, erklärt Katrin Brosch.

Nach einem Studientag mit den Eltern und einem Treffen aller beteiligten Schulen in der Biosphären-Geschäftsstelle Münsingen im Oktober soll im Februar das Konzept erstellt werden. Zwischendurch beruhigt Katrin Brosch jene Eltern, die das Gefühl haben, wegen der Naturpädagogik kämen Deutsch und Mathematik zu kurz. Bei jedem Rezept müssten die Kinder die Mengen der Zutaten hochrechnen, manchmal gilt es, ein Rezept in Schönschrift abzuschreiben.

Am Ende des Sachunterrichts steht „Die Nadelbäume“ als Überschrift im Sachkundeheft. Dann gilt es, die Bilder mit den Ästen den Zapfen zuzuordnen. Den Kindern fällt das nicht schwer. Manche wissen sogar, wo die nächste Lärche steht. Hingucken lernt man auch noch nebenbei.