Auf der Tagesordnung kommunaler Politik finden sich vermehrt Themen wie Klima- und Artenschutz. Die SÜDWEST PRESSE hat im Vorfeld der Neuwahl zum Gemeinderat am kommenden Sonntag bei den drei Parteien CDU, Grüne und SPD und bei der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) nachgefragt, wo es für sie Ansatzpunkte für lokales Handeln bei Themen wie Energie, öffentlichem Grün und nachhaltigem Wirtschaften gibt.

Für die CDU ist mit dem aufgestellten Bewirtschaftungsplan für die Grünflächen von Verwaltung und Bauhof ein Anfang gemacht. Zudem habe die Stadt in den vergangenen Jahren viele Obstbäume in städtischen Gebieten gepflanzt. Nun gelte es, das zusammen mit Obstbauverein, Gartenfreunde, Naturschutzbund und vielen Bürgern kontinuierlich weiter zu entwickeln: Flächen schaffen für Insekten und Wildbienen, „Grünpatenschaften“ von Anwohnern, klares Verbot von Pestiziden in Wohngebieten. Auch die Verwaltung beschäftige sich mit Konzepten der Grünanlagenpflege, zum Beispiel mit der thermischen und mechanischen Unkrautbekämpfung. „Hier in Munderkingen ist das Bewusstsein für Klima- und Artenschutz angekommen“, schreibt die CDU und sieht in der Einbindung von Ehrenamtlichen aus der Bürgerschaft einen Weg zum Erfolg. Im Bereich der Energieversorgung sollte nach Ansicht der CDU geprüft werden, auf welchen öffentlichen Gebäuden Photovoltaik noch sinnvoll und möglich wäre. Weitere Punkte sind die konsequente Umstellung der Stadtbeleuchtung auf LED (auch Schaltzeiten überprüfen) und Fördermöglichkeiten für Privatpersonen. Anschaffungen für Bauhof und Verwaltung müssten auch nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit gemacht werden.

Flächenverbrauch reduzieren

Auch die UWG verweist darauf, dass es in Sachen Naturschutz schon zahlreiche Aktionen gab und gibt, so zum Beispiel die Pflege verschiedener Biotope als auch aktuell die Renaturierung der Warmen Quellen in Algershofen. Diese wurde in Zusammenarbeit mit der Naturschutz AG, Algershofer Bürgern und dem städtischen Bauhof unterstützt und von Ehrenamtlichen durchgeführt. Zukünftige Arbeitsfelder sollten Maßnahmen zum Insekten- und Artenschutz sein, zum Beispiel die Umwandlung städtischer Grünflächen zu Blühwiesen. „Angenehmer Nebeneffekt wäre eine Entlastung des Bauhofs“, schreibt die UWG. Ein weiterer Bereich wäre der Einsatz regenerativer Energien, zum Beispiel Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung und zur Reduzierung des Flächenverbrauchs sollte eine Nachverdichtung in bestehenden Wohngebieten und Reaktivierung alter Bausubstanz gefördert werden.

„Der Artenschutz ist ein sehr dringliches Thema“, schreiben die Grünen. „Mit den Insekten verschwinden Vögel und Frösche, weil sie nicht mehr genügend Insekten finden, um sich zu ernähren.“ Weil Wildbienen und Hummeln bereits bei niedrigen Temperaturen fliegen, sind viele frühblühende Obst- und Beerensorten wie Kirschen, Frühäpfel, Stachel- und Johannisbeeren auf die Bestäubung durch Wildbienen oder Hummeln angewiesen. „Wir wollen durch die Umwandlung städtischer Grünflächen in Kräuter- und Blumenwiesen dazu beitragen, dass die noch vorhandenen Insekten genügend Nahrung finden, um zu überleben.“ Weil man dann nur noch einmal im Jahr mäht, werde damit auch der Bauhof entlastet. Zur Verminderung des CO 2 -Ausstoßes wollen die Grünen auf E-Mobilität setzen und bei der Sanierung von Gebäuden wie etwa der Donauhalle auf eine ökologische Bauweise achten. Der Einstieg in eine energetische Zertifizierung kann weitere Impulse liefern. Wichtig ist den Grünen auch, dass Munderkingen zur Fairtrade-Stadt wird.

Die Stadt als gutes Beispiel

Bei Klima und Artenschutz soll die Stadt Munderkingen mit gutem Beispiel vorangehen, schreibt die SPD. „So ist beispielsweise die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED ein sinnvolles Mittel, um Energie einzusparen. Die Umstellung des städtischen Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge würde zudem positiv auf die Ökobilanz der Kommune wirken. Möglicherweise können wir sogar eine Zertifizierung als ökologische Kommune erreichen.“ Um die Bürger zu unterstützen, können sich die Kandidaten der SPD eine Beratung durch geschultes Personal gut vorstellen. „Zudem sehen wir großen Handlungsbedarf in den Randbereichen der Donau. Grünstreifen am Ufer sind wichtige Bereiche für den Artenschutz. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt können wir beispielsweise FFH Mähwiesen schaffen und einen wichtigen Beitrag zum Erhalt gefährdeter Tiere und Pflanzen leisten.“

Das könnte dich auch interessieren

Bares für Rares-Händler Lucki Brand auf A8: Wohnmobil brennt auf Rastplatz vollständig aus Gerade noch rechtzeitig konnten sich „Bares für Rares“-Lucki und seine Begleiterin aus ihrem Wohnwagen retten, der auf einer Raststätte vollständig ausbrannte.

Wolf im Ostalbkreis Ruppertshofen/Eschach: Wolf im Schwäbischen Wald unterwegs? Augenzeugen berichten über mehrere Beobachtungen im Raum Ruppertshofen und Eschach.