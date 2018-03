Öpfingen Grünes Licht für Neubau des Liederkranzes

Öpfingen / Rainer Schäffold

Der Öpfinger Gemeinderat hat den Zuschuss fürs Probelokal und den Bauantrag genehmigt. Der Verein will rasch beginnen.

Bald kann der Liederkranz Öpfingen mit dem Bau seines Probelokals hinter der Turn- und Festhalle loslegen: Der Gemeinderat hat am Dienstag sowohl den Bau- als auch den Zuschussantrag der Sänger einstimmig genehmigt. Mit bis zu 50.000 Euro oder höchstens 25 Prozent der Bausumme wird die Gemeinde den Liederkranz unterstützen. Hinzu kommen rund 77.000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR/wir berichteten), rund 30.000 Euro Eigenmittel sowie Eigenleistungen im Wert von 86.000 Euro, so sieht es der Plan vor. Er geht zudem von einer Kreditaufnahme des Vereins von rund 25.000 Euro aus.

Das neue Gebäude soll auch die Jugendmusikschule nutzen können. Dies regelt unter anderem eine ausführliche, bis zum Jahr 2035 geltende Nutzungsvereinbarung zwischen Gemeinde und Liederkranz. Demnach werden beide das Hausrecht am Probelokal innehaben, das letzte Wort habe aber die Gemeinde, präzisierte Bürgermeister Andreas Braun auf eine Nachfrage von Rat Wolfgang Reitmayer. Die Gemeinde hat auch ein ständiges Nutzungsrecht und die Möglichkeit, die Räume für andere Vereine zur Verfügung zu stellen, falls Bedarf besteht.

Sowohl der Bürgermeister als auch einige Gemeinderäte befürworteten das Bauvorhaben ausdrücklich. Der älteste Verein des Orts sei gar um 50 Jahre zu spät dran mit einem Vereinsheim, meinte Dominik Maier. Der Liederkranz habe solide Vorarbeit geleistet und „alle Hausaufgaben gemacht“, hatte Vorsitzender Markus Irmler zuvor im Rat gesagt. Die Planung habe im Juni 2016 begonnen, das Probelokal sei auch schon deswegen notwendig, um sämtliche Unterlagen an einem Platz und nicht im ganzen Ort verstreut zu haben.

Das Vereinsheim, wiederholte Irmler seine Worte aus der Hauptversammlung, sei ein Prestigeobjekt. Denn während andere Chöre in der Gegend ihre Tätigkeit einstellten, „bäumt sich der Liederkranz Öpfingen auf“.

Pflasterweg zum Eingang

Der Standort wird hinter der Turn- und Festhalle sein, in dem Winkel, der von Geräteraum und Lager gebildet wird. Die mit Bänken umrandete Feuerstelle dort werde der Liederkranz später an einem anderen Ort wieder aufstellen, berichtete Markus Irmler auf Anfrage. Das Gebäude soll unter seinem nach Westen hin geneigten Pultdach einen knapp 100 Quadratmeter großen Probenraum, ein Büro, Toiletten sowie Lager- und Archivräume bekommen. Der Eingang befindet sich an der Nordseite, dorthin soll vom Parkplatz Schulstraße her ein gepflasterter Weg entstehen.

Die Baurechtsbehörde bei der Stadt Ehingen habe „die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens signalisiert“, sagte Bürgermeister Braun. Mit der Schule sei der Bau besprochen, denn diese müsse „geringfügig“ auf ein Element der Pausenhofüberdachung verzichten. Unter der Bauleitung von Rudolf Niederer will der Liederkranz so rasch wie möglich mit den Arbeiten beginnen. Vielleicht schon Ende dieses Jahres, spätestens im Frühjahr 2019, schätzt Irmler, soll das neue Probelokal bezugsfertig sein.