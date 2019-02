Parteien Grüne wählen Katrin Brosch auf Listenplatz eins

Ehingen / Christina Kirsch

Die Grünen gehen mit 32 Kandidaten in die Kommunalwahl. Im künftigen Gemeinderat wollen sie fünf Stadträte stellen.

Was ist gute Politik? „Dass rechtzeitig richtige Entscheidungen gefällt werden und man im Rückblick zu der Erkenntnis kommt, dass die Entscheidung gut war“, sagte Hubert Dangelmaier, Stadtrat und Grünen-Fraktionsvorsitzender im Ehinger Gemeinderat, in der Gaststätte Wolfert am Mittwochabend. Dorthin hatten die Ehinger Grünen eingeladen, um ihre Nominierungsveranstaltung abzuhalten und eine Liste für die Kommunalwahl Ende Mai aufzustellen. Vor 38 Jahren sei er, sagte der Rißtissener Landwirt, Mitglied der Partei geworden. Damals schon hätten die Grünen vor den unabsehbaren Folgen der Atomkraft gewarnt.

In seiner Begrüßung ging Hubert Dangelmaier, der später am Abend als Gemeinderatskandidat für Rißtissen gewählt wurde, auf die Grünen-Politik ein. Seit Jahrzehnten plädiere die Partei dafür, auf erneuerbare Energie umzustellen. „Heute ist ein Drittel der Stromproduktion auf erneuerbare Produktion zurückzuführen.“ Es habe im Gemeinderat viele Entscheidungen gegeben, die die Grünen gut fanden. Der Neubau der Sporthalle, die Sanierung der Kläranlage oder die Belebung des Business-Parks gehörten dazu. Man habe sich aber gegen Flächenverbrauch gewehrt, etwa beim neuen Liebherr-Parkplatz.

Für die Zukunft wünscht sich Hubert Dangelmaier, dass man die Leerstände in den Teilorten anpackt, eventuell sogar mit finanziellen Anreizen seitens der Stadt für leer stehende Häuser, die durch das Immissionsschutzgesetz als Wohnraum blockiert sind. Man müsse auch auf dem Land verdichtet bauen und beispielsweise Parkplätze mittels Überdachung mit Solarkollektoren für die Erzeugung von Strom nutzen. Der Redner machte sich auch für den Schutz der Stadtbäume stark. Die Bäume müssten vor Streusalz besser geschützt werden.

Derzeit haben die Grünen vier Sitze im Gemeinderat, „aber wir wollen mehr werden“, sagte Dangelmaier. 2014 hatte die Partei im Wahlbezirk Alb ein Mandat auf Kosten der CDU hinzugewonnen, damals mit Sabine Paschke. Sie kandidiert allerdings, wie berichtet, nicht erneut (siehe auch Info).

Um künftig mit fünf Stadträten im Gemeinderat vertreten zu sein, ließen sich 32 Kandidaten für Gemeinderats- und Kreistagswahl aufstellen. „Um sich aufstellen zu lassen und Gesicht zu zeigen braucht es Mut“, sagte Mona Buchenscheit von den Illerkirchberger Grünen und dankte allen Kandidaten für die Bereitschaft. Masallah Dumlu übernahm die Wahlleitung.

Zwei Frauen, vier Männer

Die elf anwesenden Mitglieder wählten die Plätze eins bis sechs geheim, wobei letztlich jeder Kandidat einstimmig gewählt wurde. Den Spitzenplatz auf der Liste der Grünen belegt die Ehingerin Katrin Brosch. Es gehe ihr darum, die Schöpfung zu achten und zu bewahren, sagte die Schulleiterin in ihrer kurzen Vorstellung. Platz zwei belegt der Polizeibeamte Klaus Nagl, der dafür warb, dass die Grünen für alle Interessensgruppen attraktiv sein sollten. Sonja Ihle steht auf Platz drei der Liste. Die Mutter von vier Kindern hat Architektur studiert. Der Konstrukteur Dietmar Mall belegt Platz vier, Platz fünf der Ehinger Fotograf Herbert Geiger, Platz sechs der Freie Architekt Ralf Hammer.