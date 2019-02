Parteien Grüne nominieren Kandidaten

Schelklingen / ben

Die Architektin Heike Dieterich, 49 Jahre, und der Papiertechnologe Muharrem Aras, 49, – beide aus Schelklingen – führen die Liste der Kreistags-Kandidaten der Grünen für den Wahlkreis Schelklingen an. Weitere Kandidaten sind der Diplom-Forstingenieur Jörg Hailer, 48, aus Altheim und die Erzieherin Irene Fink, 55, aus Öpfingen. Zum Wahlkreis Schelklingen gehören auch Allmendingen und Öpfingen.

In Schelklingen gibt es keinen Ortsverband der Grünen, auch im Gemeinderat ist die Partei nicht vertreten. Es sei deshalb schwerer gewesen als in anderen Wahlkreisen, Kandidaten zu finden, sagt Masallah Dumlu vom Kreisvorstand der Grünen. Ziel seiner Partei sei es, aus allen zehn Wahlkreisen Vertreter im Kreistag zu haben. Nur Munderkingen und Schelklingen fehlten. Dumlu ist deshalb froh, dass zehn Mitglieder in Austermanns Landgaststube in Schmiechen die Kreistags-Kandidaten für den Wahlkreis Schelklingen wählten.

Seine Partei wäre sicher noch zahlreicher im Kreistag vertreten, „wenn die Bürgermeister nicht wären“, sagt Dumlu. Denn die Wähler schickten die Bürgermeister fast automatisch in den Kreistag. „Wir als Grüne sagen dagegen, dass Bürgermeister nicht in den Kreistag gehören“, sagt Dumlu. Denn der Kreistag sei auch ein Kontrollorgan für die Bürgermeister – und das könne nicht funktionieren, wenn die Bürgermeister dort säßen. Persönlich sei das aber nicht gemeint, sagt Kreisrat Dumlu – die Bürgermeister seien „super Kollegen“. Die Grünen denken jetzt auch darüber nach, ob sie für die Gemeinderatswahl Kandidaten im Wahlkreis aufstellen. Eine Entscheidung soll bald fallen.