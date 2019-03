Fasnet Großes Finale beim Rosenmontagsball

Next

Tatjana von Sybel, Lisa Cullison, Lisa Barone, Dagmar Moll und Svenja Herzog zogen das Publikum als singende alte Schrullen und Dschungel-Queens in den Bann. © Foto: Fotos: Emmenlauer

Rottenacker / Renate Emmenlauer

Die Wehmut beim Finale des Rosenmontagsballs war spürbar: bei den fantasievoll ausstaffierten Besuchern im rappelvollen Gymnastikraum der Turnhalle wie bei den Organisatoren, Helfern und Akteuren. Zumal das Bühnenprogramm kaum zu toppen war. Erst heizten Frank Schiek und Andreas Dommer mit fröhlichen Liedern zum Mitsingen und Schunkeln ein, dann trieb die Rosenmontags-Tuschkapelle das Stimmungsbarometer bis zum Anschlag.

Es könne nichts Schöneres geben als den Rosenmontagsball, sagte Obermusikus Michael Striebel, der zu jedem seiner Musikanten einen närrischen Lebenslauf parat hatte. Dann nahm sich Striebel den Landtagsabgeordneten Manuel Hagel vor, der zum letzten Rosenmontagsball zwar eingeladen war, sich aber aus Sparsamkeit in Stuttgart mit der Vespa auf den Weg gemacht habe. Der Roller habe dannn den Geist aufgegeben, und weil Hagel dann auf die Bahn umgestiegen sei, komme er wohl erst nächstes Jahr in Rottenacker an.

Lange Thema war auch Bürgermeister Karl Hauler und dessen Amtsantritt vor Generationen: „Keiner weiß mehr wann. Denn Zeitzeugen leben keine mehr“, sagte Striebel und ließ die Verdienste des Schultes Revue passieren. Und so manch anderes Geschehen, das für Dauerlachen im Publikum sorgte, kam auf den Tisch. Dann kündigte Michael Striebel die „Zirkusperlen“ an, die erst als singende Schrullen, dann als Dschungel-Queens für Furore sorgten. Kaum hatten Tatjana von Sybel, Lisa Cullison, Lisa Barone, Dagmar Moll und Svenja Herzog als sangesfreudiges Quintett die Bühne verlassen, sorgte der nächste Höhepunkt mit drei musizierenden Mexikanern für rauschenden Beifall. Schlag auf Schlag ging es bei der Mega-Bühnenshow weiter. Ein Zauber-Duo hatte unglaubliche Tricks auf Lager, die das legendäre Magier-Paar Siegfried und Roy glatt in den Schatten stellten.

Fünf kernige Burschen

Vor Lachen prusten mussten viele im Publikum beim Auftritt der „Golden Boys“ – Horst Brucker, Manfred Walter, Thomas Lahm, Charly Rothenbacher und Dietmar Walter zeigten sich als fünf kernige Bayern-Burschen, die jodeln, Schuhplatteln und Akrobatik vom Feinsten konnten. Als die Golden Boys dann ihre gestählten Oberkörper entblätterten, gab es kein Halten mehr. Die Zugaberufe wollen nicht enden.

Gekrönt wurde der Rosenmontagsball mit einem Gesangssolo zum Lied „I have a dream“, bei dem alle Helfer hinter den Kulissen auf die Bühne kamen und bei abgedunkeltem Licht eine sentimentale Stimmung in Erinnerung an die neun schönen Rosenmontagsbälle aufkam. Beim großen Finale präsentierten sich alle Beteiligten und sangen „Am Rosenmontag“. Noch lange wurde beim letzten Rosenmontagsball gefeiert, wobei der Schuss Wermut, künftig auf das schöne Fasnetsfest verzichten zu müssen, den ganzen Abend mitschwang.