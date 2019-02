Hauptversammlung Großes Engagement beim Albverein Hütten

Hütten / LOTHAR SOBKOWIAK

Ein Aktionstag mit 25 Programmpunkten – das war ein Höhepunkt im Jahr 2018 beim Albverein Hütten, wie Vorsitzender Rolf Herzog den 34 Mitgliedern in der Hauptversammlung im „Bären“ berichtete. Inhalte waren Wanderungen, Beteiligungen an Veranstaltungen wie Hohler-Felsen-Fest, Fasnetsveranstaltungen oder die Einweihung bei der Albwasserversorgung sowie Aktionen der Pfadfindergruppen. Die Aktionstage werden dieses Jahr in anderer Form weitergeführt.

Von einem soliden Kassenstand mit rund 19 000 Euro berichtete Kassiererin Petra Keller. Schriftführerin Christel Lange, bereits 36 Jahre im Amt, berichtete von Wanderungen und anderen Unternehmungen im vorigen Jahr. Wanderwart Stefan Ströbele erwähnte auch die Wanderung nach Unterwilzingen. Ortsvorsteher Stefan Tress berichtete über den Besuch im Bergwerk bei Wasseralfingen.

Pfadfinder sind recht rührig

Über die bereits seit 17 Jahren bestehenden Pfadfinder mit 16 Grundschulkindern, zwölf Jugendlichen und Ehemaligen berichtete Karin Müller. Mit ihren acht Gruppen und fünf Jugendleitern seien sie recht rührig und starteten zahlreiche Aktionen wie ein Zeltlager oder das Einsammeln von alten Handys.

Stellvertretend für Naturschutzwart Reinhardt Spandinger berichtete Vorsitzender Herzog über die Begehung bei der Eichhalde in Hütten, auf der Schafe weiden. Rolf Herzog und Vize Holger Gast ehrten elf Mitglieder für langjährige Treue (siehe Infobox). Mit einer Bilderschau ließen die Anwesenden den Abend ausklingen. Holger Gast hatte auf Aktivitäten in diesem Jahr hingewiesen: Wanderungen sind ebenso geplant wie ein Wegeeinsatz im Mai, die 72-Stunden-Aktion der Pfadfinder oder das Zeltlager.