Albwasser Große Investitionen

Ehingen/Bremelau / ah

In der Albwasserversorgungsgruppe VI war der Wasserverlust im vergangenen Jahr außerordentlich gering: Für einen Wert von weniger als einem Prozent wurde der Wasserwärter der Gruppe, Tobias König, deshalb bei der Verbandsversammlung vom Vorsitzenden, Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann, ausdrücklich gelobt.

Die Albwasserversorgungsgruppe VI versorgt unter anderem die Ehinger Albteilorte Altsteußlingen, Dächingen, Granheim, Erbstetten und Frankenhofen mit Trinkwasser und hat, wie Verbandspfleger Alexander Fischer berichtet, ein planmäßig verlaufenes Jahr 2017 hinter sich. Die Betriebskostenumlage für die Verbandsmitglieder Münsingen, Hayingen, Pfronstetten und Ehingen beträgt exakt 1,00 Euro je Kubikmeter geliefertem Trinkwasser. Im Wirtschaftsplan 2018 hat sich der Verband große Investitionen vorgenommen. So soll für 263 000 Euro die rund fünf Kilometer lange Leitung vom Hochbehälter Dächingen bis nach Dächingen ausgetauscht und vergrößert werden. Altersbedingt hat es hier in der Vergangenheit auch schon einige Rohrbrüche auf dem Leitungsstück gegeben.

Neben weiteren kleineren Investitionen soll 2018 mit der Erneuerung der Ozonierung das Herzstück der Wasseraufbereitung ausgetauscht werden. Dafür sind 50 000 Euro vorgesehen. Aufgrund der hohen Investitionen plant der Verband eine Kreditaufnahme in Höhe von 90 000 Euro. Er soll, so die Empfehlung des Ehinger Stadtkämmerers Fischer, in den nächsten Jahren etwas langsamer treten, um weiter finanziell solide aufgestellt zu sein. Die Finanzplanung sieht nämlich für die folgenden Jahre immer noch ein Investitionsvolumen von je 120 000 Euro vor.