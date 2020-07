Die Scheibe ist gesprungen und eingedrückt, auf dem Boden um das Gefallenendenkmal am Groggensee liegen noch Scherben. Wie die Polizei mitteilt, sei es vermutlich in der Nacht zum Sonntag passiert, dass Unbekannte das Denkmal zerstört haben. Die Täter hätten das doppelte Sicherheitsglas mit einem Gegenstand eingeworfen.

Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden

„Wir haben bereits Strafanzeige erstattet“, sagt Stadtsprecherin Bettina Gihr. Nun wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Dafür bittet die Polizei um Hinweise. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Telefon-Nummer (07391) 5880 melden.

Tobias Huber von der Stadt teilt mit, dass das kaputte Glas auf jeden Fall repariert werde. Wann, das könne man nicht genau sagen. „Der Glaser stellt die Scheibe her und muss sie auch gravieren.“ Auch über die Kosten lasse sich keine genaue Aussage treffen.

Deshalb wurden die Scheiben um die Stelen angebracht

2016 wurden die vier Stelen am Groggensee, auf denen die Namen der Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs stehen, mit den Glaskästen versehen. Anlass war, um die Steine, die schon einige Risse und Abplatzungen hatten und stark beschädigt waren, vor weiterer Verwitterung zu schützen. Der Betonstein stammt aus den 1920er Jahren und konnte nach Angaben von Fachleuten nicht weiter dauerhaft saniert werden. Namen, die auf den Steinen nicht mehr lesbar waren, wurde per Siebdruck auf das Glas gebracht. Die Kosten für die Sanierung beliefen sich damals auf rund 40 000 Euro.

Löwe am Groggensee soll saniert werden

Noch dieses Jahr soll am Groggensee der Löwe saniert werden. An dem Monument hätten sich Risse gebildet, Moos und Flechten haben sich breit gemacht. Die Stadt rechnet dafür mit 48 000 Euro, bis zum Volkstrauertag am 15. November sollen die Arbeiten beendet sein.