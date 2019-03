Fasnet Griesinger Ball der Vereine mit starkem Bühnenprogramm

Griesingen / RENATE EMMENLAUER

Der „Ball der Vereine“ in Griesingen hat eine lange Tradition. Dessen Fortbestand sicherten auch heuer zahlreiche Bürger aus den örtlichen Vereinen. Dutzende von bühnenfesten Akteuren beförderten die Besucher direkt in den Narrenhimmel. Auch die zahlreichen Helfer hinter den Kulissen und das Bewirtungsteam sorgten am „Rußigen Freitag“ für ein gelungenes Ballvergnügen.

Das starke Bühnenprogramm, das Musiker, Sportler, Druden und Bärenjäger erneut auf die Beine gestellt hatten, zeugte von monatelanger intensiver Vorarbeit. Martin Ruschival und Holger Uhlmann, bereits im sechsten Jahr als Conferenciers im Amt, sparten nicht mit Witz und Lokalkolorit. Sie kündigten Griesingen als Weltmetropole an, bedroht von finsteren Schurken, als Superheldenhalle, in der es Laseraugen, Superkräfte, Bösewichte und viel Heldenhaftes zu sehen gibt. Mal trat das Duo als US-Präsident Donald Trump und nordkoreanischer Machthaber Kim Jong-un auf, die sich Griesingen als nächsten Ort für die Friedensgespräche ausgesucht haben und „Peacingen“ benennen. Dann arbeitete sich das Duo durch das Prozedere der Geschlechtergleichstellung oder sie stolzierten als Sterneköche mit einem Goldsteak auf silbernem Tablett durch die Menge.

Schon der fröhliche Einmarsch der Lumpenkapelle sowie der Bärenjäger und Druden sorgen für eine tolle Stimmung. Ausgedehnte Schunkelrunden heizten das Publikum in der prallgefüllten Narrhalla an. Vier Tanzgruppen der Sportgemeinschaft traten auf: Die „Happy Feets“ wirbelten im Superhelden-Kostüm über die Bühne, „Locapt“ boten eine Tanzchoreografie als Piloten, die „Pintas“ imitierten einen Mädelsabend und „Dance Emotion“ bekamen als „The greatest Showman“ rauschenden Applaus.

Bei der Schwarzlichtshow „Die Wäscheleine“ der Druden wechselten sich Blitz, Regen und Sonne ab. Beim „Blockbuster“ hatten sie ihren früheren Zunftmeister Jochen Schumacher zu einem Fernsehabend in Bademantel, Schlappen, mit Bier und Zappen auf der Bühne verurteilt.

Fast olympiareif

Die „Bärenjäger“ ernteten nach ihrem Maskentanz viel Beifall und die Alten Herren der SG präsentierten sich als Synchronschwimmer fast olympiareif. Die aktiven Fußballer zelebrierten Stammtisch-Gespräche in „Beckers Stüble“, wobei die Bilanz aus den verpatzten Spielen ebenso aufs Tablett kam wie die verhassten Gegner aus „Dissa“, die abgesägten Bäume am Sportheim, die Hoffnung auf die Erweiterung der Turnhalle und das Aus der hiesigen Pizzeria. Den originellen Schlusspunkt setzen die Musiker mit dem „Paint Drumming“.

Nach einer riesigen Polonaise mündete der Ball der Vereine in ein fröhliches Fasnetsfest.