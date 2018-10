Finanzen Griesingen: Mehr Geld für Investitionen

Griesingen / Rainer Schäffold

Von einem „erfreulichen Ergebnis“ sprach Griesingens Bürgermeister Oliver Klumpp am Mittwoch im Gemeinderat angesichts der Haushaltszahlen fürs Jahr 2017. Kein Wunder, hatte doch Kämmerer Hans-Martin Mayer von der Verwaltungsgemeinschaft Ehingen beim Jahresabschluss 2017 positive Zahlen verkündet. Der Rat hat den Abschluss einstimmig gebilligt.

So schloss der Verwaltungshaushalt deutlich besser ab als geplant. Vor allem höhere Einnahmen bei der Einkommensteuer (plus 42 000 Euro), bei der Gewerbesteuer (17 000), den Schlüsselzuweisungen vom Land (16 000) und den Gebührenhaushalten Abwasser, Wasser, Friedhof und Abfallbeseitigung (14 000 Euro) trugen zum Ergebnis bei, aber auch weniger Ausgaben.

Dies hat zur Folge, dass aus dem Verwaltungshaushalt gut 228 000 Euro in den Vermögenshaushalt überwiesen werden können, geplant gewesen waren rund 156 000 Euro. Diese Einnahmen wiederum dienen der Finanzierung von Investitionen – und tun außerdem der Rücklage gut: Es war geplant gewesen, daraus im Jahr 2017 rund 278 000 zu entnehmen, tatsächlich wurden nur gut 71 000 Euro gebraucht. Somit befinden sich zum 31. Dezember 2017 gut 450 000 Euro in der Griesinger Rücklage.

Auch beim Wasser ein Gewinn

Neue Schulden wurden keine aufgenommen, nach einer Tilgung beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2017 gut 172 000 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 166,05 Euro entspricht. Der Landesdurchschnitt in Gemeinden vergleichbarer Größe liegt bei 500 Euro. Bei der gemeindlichen Wasserversorgung ist ein Gewinn von gut 8000 Euro erwirtschaftet worden.

Der Etat 2017 war der vorletzte nach dem „alten“ System, von 2019 an wird in Griesingen das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelten. Dazu hat der Gemeinderat nach den Erklärungen von Hans-Martin Mayer beschlossen, den Haushalt in drei Teilhaushalte aufzuteilen: Innere Verwaltungen, Dienstleistung und Infrastruktur sowie Allgemeine Finanzwirtschaft. Dies mache Sinn für eine Gemeinde in dieser Größe.

Die Firma Zaunteam aus Unlingen wird am Bolzplatz beim Spielplatz am Wasserbehälter einen vier Meter hohen Ballfangzaun anbringen. Der Gemeinderat hat den Auftrag für gut 5000 Euro einstimmig vergeben. Man habe mit der Firma gute Erfahrungen gemacht, sie werde zudem, falls notwendig, auch die Fundamente und Verankerungen für die Bolzplatztore herstellen.

Eine mögliche „30er-Zone“ in weiten Teilen des Ortsgebiets brachte Bürgermeister Oliver Klumpp unter „Verschiedenes und Anfragen“ zur Sprache. Eine Bürgerin habe sich dies gewünscht. „Das ist ein Thema, das uns berührt“, sagte Klumpp. Er könne sich die Geschwindigkeitsbeschränkung in der Alten Landstraße und Höhenstraße vorstellen; „mit den Seitenstraßen, wo die Wohngebiete sind“. Wolfgang Spada regte an, dazu auch noch andere Meinungen einzuholen. Dorothea Brinkschmidt-Haase fragte sich, „ob man das nicht anders regeln könnte als den Ort mit Schildern zuzupflastern“.

Über ärgerliche Vorkommnisse hatte der Bürgermeister zu Beginn der Sitzung berichtet. So sei, vermutlich von einem Auto, die Hundetoilette in Richtung Berg umgeknickt worden; sie wurde inzwischen wieder aufgestellt. An der Neuen Gasse sei ein Verkehrszeichen umgeknickt und liegengelassen worden; dies habe der Öpfinger Bauhof repariert. Und an den Toren auf dem Bolzplatz unterhalb der Halle seien die Netze herausgerissen worden. Solche Ereignisse hätten zugenommen, sagte Klumpp.