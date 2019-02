Internet Griesingen investiert ins Breitband

Griesingen / Rainer Schäffold

Einstimmig hat der Griesinger Gemeinderat am Mittwoch die Tiefbauarbeiten zur Verlegung der Backbone-Trasse für den Breitbandausbau vergeben. Zum Zug kam als Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung das günstigste Angebot der Firma Alb-Elektric aus Biberach; die Gemeinde Griesingen hat dafür einen Eigenanteil von rund 513 000 Euro aufzubringen.

Darin eingeschlossen sind auch die Tiefbauarbeiten für die FTTB-Struktur (Fiber to the buliding/Glasfaser bis ans Haus) für 40 Hausanschlüsse, nicht jedoch der Kabelzug, Spleißarbeiten und Muffen bis an die Gebäude und auch nicht die Spleißarbeiten des Backbone-Netzes. Letztere würden voraussichtlich im April gemeinsam mit der Stadt Ehingen ausgeschrieben.

Auch die jetzt vergebenen Tiefbauarbeiten waren mit der Stadt Ehingen ausgeschrieben worden. Dies sei ein Glücksfall, sagte Markus Steidle vom Planungsbüro Geo Data, der den Umfang der Arbeiten im Rat ausführlich dargestellt hatte. Denn so habe ein deutlich günstigerer Preis erzielt werden können.

Steidle riet die Gemeinde dazu, zeitnah zu planen, welche nächsten Schritte in Sachen Breitbandversorgung bevorstehen. Denn die Bürger wollten erstens wissen, was sie ein Anschluss kosten würde, und wann er realisiert werde. Die Tatsache, dass Griesingen momentan vergleichsweise gut mit schnellem Internet ausgestattet sei, werde die Zahl der Interessenten sicher nicht erhöhen, sagte Steidle. Doch ein Glasfaseranschluss steigere auch den Wert eines Wohnhauses.

Am Donnerstag, 14. März, werde es eine Informationsveranstaltung zum Breitband geben, kündigte Bürgermeister Oliver Klumpp an.