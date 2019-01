22. Nachtumzug in Allmendingen Fasnet: Grandioses Spektakel in Allmendingen

Allmendingen / Renate Emmenlauer

Mit mehr als 2000 Hästrägern und Musikanten aus 87 Gruppen und vielen Zuschauern ist der Nachtumzug in Allmendingen zum Spektakel geworden.

Alles passte beim 22. Nachtumzug in Allmendingen: Die im Vergleich zu manchen Vorjahren milden Temperaturen und trockenen Straßen waren ein Gewinn. Das närrische Volk war angesichts des perfekten Wetters zu allerhand Gaudi und Akrobatik aufgelegt. Und auch die Zuschauer, die in Scharen die Umzugsroute säumten, sprühten vor Fröhlichkeit – ob fasnetsmäßig ausstaffiert oder nicht. Sie ließen sich den schelmischen Schabernack der Hästräger gern gefallen.

Wie üblich angeführt von der Allmendinger Zigeunerkapelle und dem Zigeunervolk mit seinem Narrenlied, bei dem viele Zaungäste mitsangen, zogen Hästräger, Kostümierte und Musikergruppen mit Getöse durch das Kleindorf. Das Publikum wurde mit Konfetti bombardiert, und manche Zuschauerin wurde von fürchtigen Gesellen gleich huckepack verschleppt. Viele Zuschauer, von vergnüglicher Narretei sichtlich angesteckt, schunkelten, sangen und klatschten. Und wer noch den Narrenruf der jeweils vorüberziehenden Gruppe wusste, wurde dafür mit Naschwerk verwöhnt. So manche Lücke in dem kunterbunten Gaudiwurm wurde von den kleinen Zuschauern genutzt, um Bonbons und Lollis von der Straße aufzusammeln.

Die Ansager auf den Sprecherwagen hießen die Zünfte willkommen und hatten auch gleich noch einen netten Spruch für die maskierten Gesellen oder kostümierten Fasnetsfreunde parat. Unter den 87 Gruppen fanden sich auch zahlreiche Zünfte aus dem nahen Umland ein. Mit einem riesigen Aufgebot an Teilnehmern war die Narrenzunft Spritzenmuck aus der Großen Kreisstadt Ehingen vertreten.

Die Büttel, allerdings ohne ihr Dixie, der Narrenrat, gefolgt vom Spritzenmuck, seinen Muckenspritzern, den Kügele mit ihrem farbenfrohen Häs, der Matekapelle, die für den rechten Ton sorgte, sowie den fürchterlichen Dämonen und den Hexen – alle waren mit dabei. „Ihr Ehinger seid eine super Narrenzunft. Wir sind stolz auf solche Nachbarn“, sagte der Allmendinger Zunftmeister Christian Sauter.

Viele, viele Zünfte dabei

Die Ehinger Spitt’l Goischd’r, die umtriebigen Öpfinger Wallentalhexen und die Bürgeleshexa aus Kirchen bereicherten wieder den Nachtumzug, ebenso die Narrenzunft „Häfele Hoi“ aus Schelklingen und die in Schmiechen beheimateten Burra-Hexa wie auch die Schmiechener Stoiböck, ebenso die Bergemer Galgenmale, Nesselweiber aus Nasgenstadt, die Schaiblishauser Schandgrabhupfer und Riaddeifl aus Kirchbierlingen, die Höllgraba-Hexa aus Gamerschwang und nicht zuletzt die Griesinger Bärenjäger, deren Schultes Oliver Klumpp das Narrentäfele trug – im Häs des Ehinger Narrenrats. Übrigens hatten die Allmendinger Zigeuner vor zwei Wochen den Narrenbaum der Bärenjäger zur Fasnetseröffnung in Griesingen gestellt. Reihum Lob erhielt das halbe Dutzend Verköstigungsstände entlang der Umzugsstrecke, unter anderem der Fanfarenzug der Zigeunergruppe, der beim Aufstellungsplatz Rote, Glühwein, Punsch und mehr anbot. Die Großveranstaltung der Narrenzunft wurde erneut von der Feuerwehr, vom DRK und dem THW Ehingen unterstützt. Letztere, mit 18 Helfern vor Ort, hatten auch in diesem Jahr ab dem frühen Morgen 50 000 Watt verbaut, um die Strecke an allen Schlüsselpositionen gut auszuleuchten.

Fasnetsflair pur

Nach dem Umzug zog das närrische Volk, Teilnehmer und viele Zuschauer, in bester Eintracht durch die Besenwirtschaften, Discozelte, Narrenschuppen oder genossen Fasnetsflair in der Festhalle, in der DJ Philhouse einheizte. Vielfach frequentiert wurde der angebotene Busshuttle, bei dem man für einen kleinen Obolus aus zehn Orten hin und zu drei Uhrzeiten auch wieder heimfahren konnte. Nahezu 200 Helfer waren bei dem Fasnetsspektakel im Einsatz, das erneut bis in kleine Details perfekt organisiert war.

Das könnte dich auch interessieren