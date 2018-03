Kirche Gottesdienst aus Ehingen live in der ARD

Ehingen / ben

Der Gottesdienst an Fronleichnam in Ehingen wird bundesweit live im Programm der ARD ausgestrahlt. Stadtpfarrer Harald Gehrig bestätigte gestern den Termin am Fronleichnamstag (31. Mai, 10 bis 11 Uhr). Der Rundfunkbeauftragte der Diözese hatte bei der Seelsorgeeinheit an­gefragt, ob eine solche Auf­zeichnung möglich wäre. Nach Rücksprache mit allen Verantwortlichen, etwa Kirchenmusikdirektor Volker Linz, habe man zugesagt, berichtet Pfarrer Gehrig. Noch haben die Vorbereitungen nicht begonnen. Eine erste Vorab-Besichtigung der Fernseh-Fachleute erfolgt demnächst. Wegen der Fernseh-Übertragung wird der Gottesdienst nicht auf dem Marktplatz, sondern in der Stadtpfarrkirche stattfinden. Denn das Wetter-Risiko sei sonst zu groß, man hätte ansonsten zahlreiche Überdachungen gebraucht, sagt Pfarrer Gehrig. Lediglich der Segen soll auf dem Marktplatz gespendet werden, eine Prozession soll von der Kirche dorthin führen.

Programm wird etwas gestrafft

Insgesamt dauert die Übertragung aus Ehingen genau 58,30 Minuten. Das Programm des Gottesdienstes wird deshalb etwas gestrafft, auch die Beiträge der Chöre müssen genau auf die Sendezeit abgestimmt werden. Filmen wird die Messe in Ehingen übrigens im Auftrag der ARD ein Team des SWR. Pfarrer Gehrig betont, dass der Fernsehgottesdienst von vielen geschätzt werde, die aus Gesundheitsgründen nicht mehr selbst in die Kirche gehen können. Er höre das sehr oft, dass der Fernsehgottesdienst eine wichtige Sendung für Alte und Kranke sei.