Floriansmesse Gott zur Ehr, dem Menschen zur Wehr

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Fahnenabordnungen der Feuerwehren aus Ehingen, Allmendingen, Schelklingen, Bad Saulgau, Ingerkingen, Kirchen und Dettingen zogen bei der 35. Floriansmesse unter den Trompetenklängen der Feuerwehrkapelle Bad Saulgau in die Liebfrauenkirche ein. Die voll besetzte Kirche war ein Zeichen dafür, welch hohen Stellenwert die Floriansmesse in Ehingen hat. Prälat Franz Glaser zelebrierte die Messe, in der Diakon und Feuerwehrmann Johannes Hänn aus Rechtenstein die Predigt hielten. „Was treibt uns an, zur Feuerwehr zu gehen?“, fragte der Diakon und stellte einige Hypothesen auf. Neben der Geselligkeit seien es bei den Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern vor allem die christlichen Werte, die sie zum Dienst am Nächsten bewegten, meinte Johannes Hänn. Unter der Leitung von Michael Faußner mit Richard Enderle an der Orgel und Harald Häger an der Trompete war auch der von den Saulgauer Feuerwehrleuten gestaltete musikalische Rahmen ein feierlich strahlender Genuss.