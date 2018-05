Freizeit Golf: Schnuppertag bringt neue Mitglieder

Rißtissen / Renate Emmenlauer

Der zweite Erlebnistag beim Golfclub Donau-Riss in Rißtissen war ein großer Erfolg.

Unter dem Motto „Einfach vorbeikommen, kostenlos in den Goldsport reinschnuppern und dabei Spaß haben“ hatte der Golfclub Donau-Riss zu seinem zweiten Erlebnistag geladen – angelehnt an den zehnten bundesweiten Golf-Erlebnistag. Auch das gute Wetter hatte wohl seinen Anteil daran, dass es vom späten Vormittag bis zum Abend auf der Golfanlage bei Rißtissen nur so vor Besuchern wuselte.

„Die Resonanz war überragend. Mit so vielen Interessierten haben wir nicht gerechnet“, freut sich Clubmanager Florian Mödl. Und einige der Besucher hätten sich auch schon für eine Mitglied­schaft angemeldet. Golftrainer Mödl, Jugendwart Bernd Schneider und weitere versierte Mitglieder hatten zu einem Rundkurs auf der „Driving Range“ eingeladen, um die Faszination des Golfsports zu vermitteln.

Rundfahrten als Naturerlebnis

Die „Schnupperer“ konnten zu theoretischen Informationen auch praktische Erfahrung sammeln, etwa wie man den Schläger hält oder wie der Ball abgeschlagen wird. Es gab Rundfahrten auf dem rund 80 Hektar großen Areal – ein besonderes Naturerlebnis, wie einig Neulinge sagten. Der Maschinenpark konnte besichtigt werden, die Golflounge bot sich für eine Pause an.

Heidi Knieß aus Schmiechen etwa hatte zum ersten Mal einen Golfschläger in der Hand. Einige ihrer Freunde seien schon Mitglieder im Golfclub, berichtete die passionierte Tennisspielerin. Nach der ersten Übungsstunde zeigte sich Heidi Knieß begeistert. „Das macht richtig Spaß“. Beim Golf spielen könne man den geselligen und sportlichen Aspekt miteinander verbinden. Zudem könne man den Golfsport bis ins hohe Alter betreiben.

Robin Diekemper (17) aus Rißtissen frönt schon seit zwei Jahren dem Golfsport. „Ich bleibe bei dieser Sportart. Dies vereint alles, was Spaß macht.“ Manager Mödl war die Freude über den Erlebnistag anzusehen. Im vergangenen Jahr habe der Golfclub rund 90 neue Mitglieder gewonnen, auch durch den Erlebnistag. „Golf“, sagt Mödl, „ist ein Sport für die ganze Familie und auch für jeden finanzierbar“. Es gelten günstige Einstiegspreise; weiteres auf der Homepage des Golfclubs, www.golfclub-donau-riss.de.