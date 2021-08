Olympia-Gold in Weltrekordzeit – die deutschen Frauen haben am Dienstag im Bahnradvierer einen Fabel-Erfolg gefeiert. Mehr als sechs Sekunden waren sie schneller als das Team aus Großbritannien, das bei den vergangenen Spielen Gold geholt hatte. „Oh mein Gott, in was für einer Zeit … das ist unfassbar“, kommentierte die zweimalige Olympiasiegerin Kristina Vogel die Leistung im ZDF.

Rekorde durch neues Material

Der Bahnrad-Erfolg im fernen...