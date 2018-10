Jubiläum Goldene Hochzeit in Allmendingen

Allmendingen / Renate Emmenlauer

Margit und Nikola Vucina haben ein bewegtes Leben hinter sich. „Wir sind dennoch zufrieden, dass wir alles gut gemeistert haben“, sagen sie. Das Ehepaar verstehe sich noch heute richtig gut. Kennengelernt hatten sich die damals 18-jährige Spätaussiedlerin aus dem früheren Jugoslawien und der neun Jahre ältere Gastarbeiter mit der selben Heimat im Krankenhaus in Darmstadt. Sie war Krankenschwester, er besuchte dort einen Freund. „Als ich ihn sah, hat bei mir gleich der Blitz eingeschlagen. Er hat mir gleich gefallen“, erinnert sich Margit Vucina. „Es war Liebe auf den ersten Blick. So war so ein hübsches und freundliches Mädchen“, ergänzt ihr Mann. Außerdem sei es immer gut, eine Krankenschwester zur Frau zu haben.

Den Humor haben beide aneinander immer geschätzt und die Frohnatur auch nie verloren. „Es bringt doch nichts, wenn man griesgrämig durch die Welt geht. Auch Schicksalsschläge gehören zum Leben“, sagt die Ehefrau. Etwa ein Jahr nach dem Kennenlernen hat das junge Paar geheiratet. Am 18. Oktober 1968 standesamtlich, tags darauf kirchlich.

In den ersten Jahren lebten die Eheleute in Darmstadt, wo auch ihre beiden Söhne zur Welt kamen. Weil der Betrieb von Nikola Vucina, ein gelernter Küfer, in wirtschaftlichen Problemen steckte und die junge Familie auch Angehörige in Allmendingen hatte, erfolgte 1972 der Umzug dorthin. Nikola Vucina fand bei Schwenk Zement eine Anstellung, seine Frau war nach der Geburt der Kinder erst Hausfrau und arbeitete seit 1981 viele Jahre in der Kontrolle bei der Firma Mohr in der Ehinger Adolffstraße.

Anfangs wohnte die Familie in der Schwenksiedlung, seit 1983 lebt sie im Haus im Allmendinger Schwimmbadweg. Längst genießen Margit und Nikola Vucina ihren Ruhestand – zwei Enkel wohnen mit ihren Eltern fast um die Ecke und bringen Leben ins Haus der Großeltern. Der dritte Enkel, vor einem Monat geboren, lebt mit den Eltern in Thailand.

Passionierter Hobbykünstler

Langweilig wird es den Eheleuten nie. Nikola Vucina ist passionierter Hobbykünstler. Seine Naturbilder zieren viele Fassaden in der Region. Werke des heute 78-Jährigen sind immer wieder auf Ausstellungen präsent. Margit Vucina kocht gern, häkelt, strickt, hält mit ihrem Mann Haus und Garten in Schuss und gönnt sich im Sommer auch mal eine Pause auf der Terrasse.

Viele Wünsche für die Zukunft haben sie nicht, „nur, dass wir noch viele Jahre zusammensein können und unsere Familie gesund bleibt.“ Am kommenden Samstag feiern Margit und Nikola Vucina das Fest zu ihrer Goldenen Hochzeit im Allmendinger Schützenheim mit Angehörigen und Freunden. Danach geht es ab in den Wellness-Urlaub, den Margit Vucina bereits zu ihrem 60. Geburtstag geschenkt bekommen hatte.