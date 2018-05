Munderkingen/Emerkingen Glückwünsche fürs Ehrenmitglied

Munderkingen/Emerkingen / bu

Vom schönen Tirol gesungen haben am Abend des Vatertags die Aktiven der Musikkapelle Emerkingen, als sie auf der Fahrt zum Auftritt im Festzelt in Reutlingendorf einen Abstecher nach Munderkingen machten. Dort, in der Danziger Straße, wohnen ihr Ehrenmitglied Bruno Meurle und dessen Frau Hilde. Meurle war am 30. April 80 Jahre alt geworden und schon vorher war das Ständchen für Himmelfahrt vereinbart worden, weil es dann gleich zwei Anlässe zum Feiern gibt. Denn der gebürtige Emerkinger, der viele Jahrzehnte im Munderkinger Rathaus Hausmeister und Mädchen für alles war, gehört seit 70 Jahren dem Verein an. Als Zehnjähriger war der Sohn des damaligen Vorsitzenden Karl Meurle als Trompeter aktiv geworden und drei Jahre später auf die Klarinette umgestiegen. Später, nach der Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft, kam auch noch das Saxophon dazu. Zehn Jahre lang war Bruno Meurle auch Schriftführer im Verein. Ehefrau Hilde Meurle war lange Zeit die Schneiderin des Musikvereins. So trugen am Vatertag beim Ständchen „fast alle Musikerinnen Blusen aus ihrer Nähstube“, wie der heutige Vorsitzende Peter Pflug erklärte, als er dem Ehrenmitglied gratulierte. Bevor das Orchester das noch musikalisch mit „Wir sind Musikanten“ bekräftigte, hatte Hilde Meurle rasch Wäscheklammern ausgeteilt, damit der kräftige Wind die Notenblätter nicht wegwehen konnte. Am 1. Mai hatte auch die Stadtkapelle Munderkingen bei ihrer Tagwache in der Danziger Straße Halt gemacht und Bruno Meurle für dessen Unterstützung beim Bau des Musikerheims gedankt.