Konzert Glockenhelle Klänge in Ingstetten

Ingstetten / ANNE HAGENMEYER

Eingebettet in ein prächtiges Adventskonzert mit drei Chorformationen zeichnete der Vorsitzende des Chorverbandes Donau-Bussen, Wolfgang Oberndorfer, langjährige Sängerinnen und Sänger aus und verweilte zum Schluss mit den Worten: „Jetzt braucht’s a bissle länger“. Angelangt war er bei Inga Schmidt, die seit 25 Jahren den Gesangverein Ingstetten leitet mit dem Gemischten Chor, dem Jugendchor und einer Übergangsversion, den „Happy Voices“. Inga Schmidt bekam für ihre Dienste eine goldene Ehrennadel und viel Applaus für ihren Einsatz.

Anspruchsvolle Dynamik

Bevor Inga Schmidt am Sonntag auf die Dirigentenbühne stieg, hatte zuvor Petra Lang den Kinderchor sicher durch vier Weihnachtslieder dirigiert. Darunter den Weihnachtshit „Last Christmas“ und das Kinderlied „Ein heller Stern hat in der Nacht“. Der Kinderchor zeichnete sich durch einen glockenhellen und sauberen Gesamtklang aus. Wenn die Ingstetter Kinder älter werden, singen viele von ihnen im Projektchor „Happy Voices“, einer Jugendformation, die sich gerne Popsongs vornimmt. Zum Konzert hatten sie „Walking in the Air“ von Howard Blake und „Happy Xmas“ von John Lennon einstudiert. Ein ukrainisches Weihnachtslied „Schedrik“, das von Weihnachtsglocken erzählt, war besonders berührend.

Inga Schmidt mischt die Ingstetter Chorformationen gerne und gab den Jugendlichen bei den nächsten beiden Stücken etwas Unterstützung durch die Frauen des Gemischten Chors mit auf den Weg. Dabei kam eine anspruchsvolle Mehrstimmigkeit und Dynamik zustande, wie es „Hebe deine Augen auf“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy verlangt. Das anschließende „O du fröhliche“ intonierten die Sängerinnen mit einer großen Innigkeit und Hingabe. Der Gemischte Chor nahm sich nun vermehrt der klassischen Musik an. Es folgte noch ein Choralsatz von Mendelssohn-Bartholdy und nach dem Kanon „Da Pacem, Domine“ zwei Weihnachtslieder, um mit einem fulminaten Satz aus der „Schöpfung“ von Josef Haydn zu enden. Alle Chorformationen werden in Ingstetten von der Pianistin Ludmila Kobzarewa unterstützt. Ihr Klavierspiel gibt nicht nur die Tonhöhe für die Sänger vor, sie verleiht dem Chorgesamtklang auch eine musikalische Facette und Bereicherung.

Gegen Ende füllte sich der Kirchenraum vor dem Altar in Ingstetten und der Gesamtklang wurde noch voller, als der Gemischte Chor und Happy Voices sich dem magischen Crescendo in Leonard Cohens „Halleluja“ annahmen, der Gesamtchor des Gesangvereins Frohsinn das Weihnachtslied „Vor langer Zeit In Bethlehem“ interpretierte und als zum Schluss die ganze Kirche in den Chor mit „Alle Jahre wieder“ und „Kling Glöckchen“ einstimmte.