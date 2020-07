Es ist ein bedeutender Tag: Am Samstag wird Michael Sankowsky aus Allmendingen in Rottenburg zum Priester geweiht. In Mössingen war der 41-Jährige ein Jahr lang als Diakon im Einsatz. „Man erlebt als Seelsorger unheimlich viel. Unsere Sakramente setzen in den dichtesten Momenten im Leben der Men...