Musikverein Glanzvoller Einstand

Rottenacker / Anne Hagenmeyer

Es war eine glanzvolle Premiere für den jungen Dirigenten Philipp Neher, der am dritten Advent in der evangelischen Kirche in Rottenacker sein erstes großes Konzert mit der Jugendkapelle des Musikvereins Edelweiß geleitet hat. Thema waren Filmmelodien aus „Kevin allein zuhaus“, „Forest Gump“ oder „Phantom der Oper“, die alle auf Weihnachten, auf Winter und Schnee abgestimmt waren. Das erste Stück, das eine Abenddämmerung beschrieb, kam mit als majestätisches Schwergewicht daher und forderte den satten Sound der tiefen Bläser. Man konnte den Auftakt als gewichtige Ouvertüre verstehen, die gleich mit dem Flötenvorspiel aus „Phantom der Oper“ gebrochen wurde. Ein langsam anschwellendes Crescendo führte dort das Orchester zum vollem Gesamtklang. Eine besonders feine Note bekam das Konzert durch seinen Mittelteil, als die Flötistin Dagmar Moll und die Harfenistin Tatjana von Sybel Melodien aus Harry Potter interpretierten. Anschließend widmeten sich die beiden Solistinnen dem schottischen „Green­sleeves“ und holten eine Vielzahl an Variationen aus der Volksweise. In eindrücklicher Dramatik interpretierte das Jugendorchester die Musik zu „Forest Gump“ mit Perkussionsinstrumenten, die an Schüsse erinnerten. Zum Schluss wurde es dann auch noch weihnachtlich mit einem charmant interpretierten „Jingle Bells“ als Zugabe und „Fröhliche Weihnachtszeit“.