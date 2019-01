Einzelhandel Gewerbeverein ohne Führung

Munderkingen / Andreas Hacker

Wir haben jetzt ein grundlegendes Problem“, sagte Otto- Martin Edel am Montagabend am Ende der Hauptversammlung des Handels- und Gewerbevereins Munderkingen (HGV). Denn in der Stunde davor war es nicht gelungen, für die Positionen des ersten und zweiten Vorsitzenden Nachfolger für Edel und Paul Gröber zu finden, die nach 20 und noch mehr Jahren nicht mehr für Führungsaufgaben im HGV zur Verfügung stehen, aber im jetzt achtköpfigen Ausschuss „in zweiter Reihe“, wie Edel sagte, weiter mitarbeiten wollen. Dem gehören außerdem Christopher Baer, Peter Kuhm, Hans Miehle, Richard Sax, Christine Lutz und Sylvia Frankenhauser an, außerdem wurden Kassierer Harald Nockher und Schriftführer Ludwig Mannes in ihren Ämtern bestätigt.

Keine Aktion an Ostern

Die Folgen dieser misslichen Situation ohne vollständigen Vorstand hat der scheidende Vorsitzende klar benannt: „Der Verein läuft vorerst auf Sparflamme“, sagte Edel, „bis auf den Bauernmarkt am 29. September findet keine Aktion statt“, also auch keine Osteraktion. Ein kommissarischer Vorstand soll den Verein verwalten, es soll nochmals Gespräche mit möglichen Nachfolgern geben und dann voraussichtlich in vier Monaten eine außerordentliche Ausschusssitzung.

Wie ausführlich berichtet, sehen Edel und Gröber den Zeitpunkt für gekommen, den HGV in jüngere Hände zu übergeben. Junge Gewerbetreibende seien da, deshalb sei ein Generationswechsel jetzt richtig, zumal der Verein sowohl finanziell als auch mit seinen Aktionen gut dastehe. „Wir haben die Leistungsschau 2018 hinter uns, deshalb gibt es nun die Möglichkeit zum Durchschnaufen und eine neue Vorstandschaft kann sich in Ruhe konstituieren“, hatte Edel in seinem Bericht bei der Hauptversammmlung gesagt. Und es gebe ein finanzielles Polster, mit dem sich was bewegen lasse, was Harald Nockher später mit Zahlen aus dem Kassenbericht bestätigte: knapp 18 000 Euro hat der HGV auf dem Konto, die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung sind da allerdings noch nicht mit eingerechnet.

„Es wird immer schwieriger, jemand für die klassischen Ehrenämter zu finden“, sagte Bürgermeister Dr. Michael Lohner in seinem Grußwort und verwies auf ähnliche Probleme in anderen Munderkinger Vereinen. Lohner, der bis zuletzt darauf gehofft hatte, dass es einen geordneten Übergang geben kann, will weiter mithelfen, den Vorstand wieder zu vervollständigen, weil ihm die enge Zusammenarbeit zwischen HGV und Stadt ein Anliegen ist. Auch Edel verwies auf die Bedeutung des Dialogs zwischen Gewerbe und Verwaltung und schloss die Versammlung mit dem inständigen Appell: „Wir brauchen jemand, der den Verein weiterhin führt“, schließlich sei der HGV auch so etwas wie das Sprachrohr der Betriebe.