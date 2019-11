Im Gewerbegebiet „Innere Bergäcker“ in Obermarchtal will der Baustoffspezialist Puren seine Produktionsfläche erweitern. Die baurechtlichen Voraussetzungen dafür schafft die Gemeinde unter anderem mit dem Bebauungsplan „Innere Bergäcker Süd“. Diesen Bebauungsplan hat der Gemeinderat am...