Der zweite Corona-Sommer in Folge lässt auch mit Blick auf das Wetter bislang zu wünschen übrig. Kaum ein Tag vergeht, an dem es nicht kühl und verregnet ist. Von den Gewittern mit Starkregen, die es auch in der Region mehrfach gab, ganz abgesehen. Die Tage, an denen bei Sonnenschein und Wärme ausgiebig im Freibad geplanscht werden kann, sind rar. Seit dem 1. Juni ist das Ehinger Freibad geöffnet. Wie läuft bisher die Badesaison? Und gibt ...