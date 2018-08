Landwirtschaft Getreide trotzt der Trockenheit, Bauern mit Ernte zufrieden

Emmer und Einkorn nicht mehr gefragt?

Urgetreide Emmer und Einkorn, so genanntes Urgetreide, sind noch Nischen-Sorten, haben in den vergangenen Jahren im Alb-Donau-Kreis aber etwas an Bedeutung gewonnen. Nach Schätzung von Andreas Braig, dem Geschäftsführer des etwa 3200 Mitglieder zählenden Kreisbauernverbands, werden sie auf etwa fünf Prozent der Ackerfläche angebaut. „Der Anbau bereitet manchem Landwirt noch Probleme, wird aber von Jahr zu Jahr besser“, meint Ernst Buck, Kreisvorsitzender des Bauernverbands. Doch nun droht ein Rückschlag. Die Mühlen in der Region hätten bislang mit keinem Landwirt einen Vertrag für die Abnahme von Emmer oder Einkorn im nächsten Jahr geschlossen. „Wir sind etwas geschockt“, sagt Buck. Und: „Ohne Zusage für 2019 wirst du das in diesem Jahr nicht anbauen.“ ts