Schön, dass es ihn gibt, aber traurig, dass man ihn braucht“, so bringt es Heike Hagel vom Ehinger Tafelladen auf den Punkt. Am 24. November 2009 hieß der Ehinger Tafelladen in der Oberschaffnei erstmals Kunden willkommen und feiert nun zehnjähriges Bestehen. Wer wenig Geld hat, kann dort gü...