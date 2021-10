Vom Montag, 20. September, bis zum Mittwoch, 22. September, hat das städtische Ordnungsamt die Geschwindigkeiten schwerpunktmäßig in Tempo-30-Zonen und in verkehrsberuhigten Bereichen kontrolliert. Am häufigsten wurden die Mitarbeiter am Steinlesberg fündig, wo sich mit 38 Prozent der kontrolli...