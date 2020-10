Ein Dreivierteljahrhundert nach dem Krieg will die Stadtverwaltung der Opfer des Nationalsozialismus in Ehingen gedenken. Orte, die damit in Verbindung stehen, sollen gekennzeichnet werden, mit Stelen oder Schildern. Stimmt der Gemeinderat an diesem Donnerstag zu, kann wie berichtet die Verwaltu...