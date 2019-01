Wirtschaft Gerry Weber: Ehinger Standort „nicht betroffen“

Ehingen / sab

Die Filiale von Gerry Weber an der Hauptstraße in Ehingen ist wie weitere Standorte in Deutschland nicht von der Insolvenz in Eigenverwaltung betroffen. Das teilte das Unternehmen Gerry Weber International AG gestern auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE mit. Grundsätzlich gelte, dass sich das Verfahren auf die Gerry Weber International AG beziehe und nicht auf Tochtergesellschaften, die unter anderem Standorte betreiben, heißt es in der Mitteilung. „Die Geschäfte laufen normal weiter.“ Am Freitag hatte das Unternehmen die Insolvenz in Eigenverwaltung verkündet.