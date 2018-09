Hauptversammlung Gerhard Kohn ist 40 Jahre bei der Feuerwehr

Schmiechen / LOTHAR SOBKOWIAK

Zahlreiche Lehrgänge, 24 Übungen, elf Einsätze, darunter drei Brände, eine „Blindmeldung“ und acht Hilfeleistungen – dies vermeldete Abteilungskommandant Kurt Meixner in der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schmiechen am Samstag in Austermanns Landgaststube. Darüber hinaus gab es Feiern und den so genannten „Duathlon“ in Heidelberg im Juli 2017, an dem Vertreter der Schmiechener und Hausener Wehr teilgenommen hatten.

In Vertretung von Schriftführer Florian Schleicher, der sich zurzeit in den USA aufhält, berichtete Niklas Seiffert von den Einsätzen der Wehr, auch beim tragischen Unfall jüngst im Schelk­linger Zementwerk. Eher amüsant war ein Einsatz vorige Woche, als Rauchentwicklung in einer Küche gemeldet wurde, weil sich die Bewohnerin aus der Wohnung ausgeschlossen hatte. Ursache war eine verbrannte Pizza, die habe nicht mehr gerettet werden können, sagte Seiffert.

Kasse gut aufgestellt

Im Kassenbericht hob Marcel Kohn hervor, dass die Wehr bei Einnahmen von gut 6000 Euro mit einem Stand von rund 4000 Euro gut bestellt sei, trotz Ausgaben von rund 6600 Euro. Der Schelklinger Bürgermeister Ulrich Ruckh lobte die „gute Truppe“, die leistungsfähig und in kultureller Hinsicht attraktiv für die Dorfgemeinschaft sei. Ruckh freute sich, für 40-jährige Mitgliedschaft bei der Feuerwehr Gerhard Kohn mit der Ehrennadel und einem Korb auszeichnen zu können. Von der Wehr erhielt er zusätzlich eine Männerhandtasche. Hubert Stoll, Reinhold Saur und Martin Seiffert bekamen für 25 Dienstjahre eine Urkunde des baden-württembergischen Innenministers und das Ehrenzeichen in Silber.

Mit dem silbernen Leistungsabzeichen vom Landesfeuerwehrverband ehrte Gesamtkommandant Alexander Högerle die Wehrmänner Raphael Kohn und Philip Meixner sowie Simon Meixner, der das Abzeichen in Gold erhielt. 34 der 37 Schmiechener Feuerwehrleute besitzen mindestens das silberne Ehrenzeichen. Auch konnte die Wehr mit Jacob Fischer, Lukas Fischer aus Blaubeuren und Florian Meixner als Neuzugänge aufgestockt werden, die allerdings erst mit 17 Jahren an den Prüfungen teilnehmen dürfen. Der stellvertretende Ortsvorsteher Wolfgang Bucher übernahm die Beförderungen; sie galten Karl-Heinz Jäger, Steven Bucher, Marcel Kohn, Martin Rau und Florian Schleicher.

Mit einem Ausblick von Kommandant Meixner auf die Übung der Gesamtfeuerwehr im Oktober endete die Versammlung. Gesamtkommandant Alexander Högerle lobte die Wehr für deren Einsätze.