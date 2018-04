Ortsgeschichte Geprägt von der Zementindustrie

Allmendingen / Renate Emmenlauer

Zum Jubiläum des Albvereins bietet Walter Kneer eine besondere Führung durch Allmendingen an: In 125 Minuten durch 500 Jahre Ortsgeschichte.

Walter Kneer, Autor mehrerer heimatkundlicher Bücher zur Geschichte von Allmendingen als Gemeinde wie auch zur Zementindustrie, hat aus Anlass des Jubiläums des Allmendinger Albvereins ein neues Format angeboten: „In 125 Minuten durch 500 Jahre Ortsgeschichte“ war die Führung überschrieben, die Kneer am Rathausplatz startete. Die Gemeinde hat das alte Rathaus 1837 vom Adlerwirt erworben und als Schulhaus genutzt. 1887 zog die Volksschule dann mit den damals zwei Klassen ins heutige Bürgerhaus. Dieses wurde 1895 erweitert und diente bis zum Bau des Schulzentrums im Jahr 1976 als Schulhaus.

Auf dem Weg entlang der Hauptstraße in Richtung Schloss haben Kneer und die an der Ortsgeschichte Interessierten so manche Erinnerung über längst abgerissene und vielfach auch vergessene Häuser und deren Bewohner ausgetauscht. Im Schlosshof der Freiherren von Freyberg-Eisenberg blendete Kneer weit ins Mittelalter zurück, wo sich mit den Grafen von Berg erstmals ein Adelsgeschlecht in Allmendingen angesiedelt hatte. 1520 kaufte Johann Renger den Ort samt dem Patronatsrecht. Er wohnte in einer Burganlage auf einem Hügel vor Groß-Allmendingen. Nach Angaben von Walter Kneer sei um 1590 das Haus Freyberg von Altheim nach Allmendingen umgezogen. Die Adelsfamilie habe in der Geschichte von Allmendingen immer eine wichtige Rolle gespielt, wirtschaftlich wie bei der Gerichtsbarkeit. Das Gebäude steht seit 1593, das neue Schloss kam 200 Jahre später dazu.

Wasser aus dem Bauraweiher

Interessant waren auch Kneers Ausführungen zur Gaststätte „Schlossmühle“, die einst eine Getreidemühle gewesen sei. 1883 habe die damalige Stuttgarter Zementfabrik, die am Heilenberg ansässig war, eine Turbine eingebaut und die Wasserkraft aus dem Bach Springe mit drei Pferdestärken zur Betriebsstätte gepumpt. „Die Stuttgarter Zementfabrik war zu dieser Zeit das modernste Zementwerk Deutschlands, betrieben mittels einer Dampfmaschine“, berichtete Walter Kneer. In den Kriegszeiten habe sich die Firma dann 1926 aufgelöst. Beim nächsten Halt in der Finstergasse griff er nicht die Figur des Nepomuk auf, sondern den unscheinbaren Bauraweiher mit seiner Quelle: Das Zementwerk Schwenk, das nahe 1890 eine Fabrik in Allmendingen errichtet habe, bezog sein Wasser vom Bauraweiher. Kneer schloss seinen Rundgang mit dem Fazit, dass die gute Entwicklung von Allmendingen der Zementwerkindustrie zu verdanken sei sowie der Bahnverbindung.