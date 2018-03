Fundstätte Geologenversammlung am Hohlen Fels

Bernhard Raidt

Lange Bärte, weite Umhänge und wichtige Mienen: So präsentierte sich vor 110 Jahren eine Geologenversammlung am Schelklinger Hohlen Fels. Die Höhle war als Ausflugsziel offenbar weiterhin beliebt – obwohl sie zu dieser Zeit als ausgeräumt und komplett erforscht galt. Keiner ahnte damals, welche Sensationen noch in den tieferen Erdschichten verborgen waren. Winfried Hanold schildert, wie es in moderneren Zeiten mit der Fundstätte weiterging. Auch nach den Eiszeitjägern diente der Hohle Fels immer wieder als Unterschlupf – selbst als die Menschen schon längst in Häusern wohnten.

2001 fanden Archäologen etwa eine eiserne Fibel aus der spätesten Latènezeit. Dies sind die letzten beiden Jahrzehnte vor Christi Geburt, also weit entfernt von dem Zeitpunkt, als die Venus entstand. Fibeln sind eine Art Spangen, damit hielten die Menschen einst ihre Kleidung zusammen. Die im Hohlen Fels gefundene Fibel ist eine Rarität, nur drei vergleichbare Stücke sind aus ganz Süddeutschland bekannt. Eine Nachbildung der Fibel ist im Stadtmuseum ausgestellt.

Noch bis vor 100 Jahren diente der Hohle Fels vor allem als Schutz für Menschen und Tiere vor Unwettern und vor der Hitze. Vor der Höhle, dem „Auwert“, sprudelte zudem bis zur Auffüllung des Platzes eine Quelle mit besonders wohlschmeckendem Wasser. Dies berichtet Eugen Hanold in seinem im Stadtmuseum erhältlichen Buch über die Schelklinger Flurnamen. Im vorvergangenen Jahrhundert wurden zudem große Tropfsteine aus dem Hohlen Fels zu Ornamenten für das Neue Schloss in Stuttgart verschliffen. Sogar ein Antrag auf Errichtung eines „Allwetter“-Steinbruchs im Hohlen Fels wurde schon bei der Stadt Schelklingen eingereicht.

Um 1830 baute Karl Friedrich Rixinger, Töpfer aus Gerhausen, dann Höhlenlehm als Grundstoff für seine Keramik ab. Dabei fand er zahlreiche Knochen, die ihm ein einträgliches Nebengeschäft eröffneten. Ohne genaue Angabe des Fundortes verkaufte er sie an den Uracher Oberförster Friedrich Graf von Mandelsloh, welcher damit seine Sammlung von eiszeitlichen Knochen ergänzte. Kurz darauf wurde Mandelsloh Kreisforstrat in Ulm.

Für Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Fledermäusen war die Höhle Tagesschlaf- und Überwinterungsplatz. Sie hinterließen dicke Schichten von Fledermaus-Guano. Diesen ließ Georg Reichenbach, Baumwollfabrikant im aufgelösten Kloster Urspring, als Dünger für seine Landwirtschaft abbauen, berichtet Winfried Hanold. Dabei wurden weitere Knochen gefunden.

Alle diese Aktivitäten und Funde seien auch Oscar Fraas nicht verborgen geblieben, dem Leiter des Königlichen Naturalienkabinetts in Stuttgart. Fraas hatte schon 1861 im Hohlestein im Lonetal geforscht und dabei Spuren für das Nebeneinander von Mensch und Höhlenbär gefunden. Zusammen mit seinem Freund Pfarrer Hartmann aus Wippingen führte Fraas 1870/71 eine erste Großgrabung im Hohlen Fels durch. Die Grabungsmannschaft machte unzählige Funde, darunter auch menschliche Werkzeuge und mehrere vollständige Höhlenbären-Skelette. Am 11. August 1872 fand anlässlich der Versammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft in Stuttgart eine Exkursion zum Hohlen Fels statt. Fraas erläuterte den nahezu 100 Teilnehmern die Bedeutung der Höhle. Für die Teilnehmer der Exkursion waren Funde aus den Grabungen auf Tischen ausgebreitet. Jeder durfte sich daran reichlich bedienen. Und trotzdem war noch so viel übrig, dass auf dem Schelklinger Bahnhof ein Güterwagen bereitgestellt werden musste, um den Rest nach Stuttgart zu transportieren.

Die reichen Funde wurden im Zweiten Weltkrieg von Stuttgart nach Ludwigsburg ausgelagert und gingen trotzdem in einer Bombennacht bis auf wenige Stücke unter, berichtet Hanold. Die Einbauten in der Höhle, die den Exkursionsteilnehmern den Zugang erleichtert hatten, wurden 1905 vom Schwäbischen Albverein entfernt. Damals fand erstmals das Hohle-Felsen-Fest mit Beleuchtung statt. Im Jahr 1906 untersuchte der Tübinger Prähistoriker R. R. Schmidt die Höhle, stieß aber in der völlig ausgeräumten Haupthalle auf keine weiteren Fundschichten. Fraas hatte, so schien es, ganze Arbeit geleistet. Die Höhle galt fortan als „ausgegraben“ – ein großer Irrtum, wie sich zeigen sollte.