Gemeinschaft Generationentreff im Weilersteußlinger Jugendhaus

Weilersteußlingen / JOHANNES MAIER

Nicht nur eine Gelegenheit zur Verpflegung beim Weißwurstfrühstück, sondern auch zu einem echten Austausch zwischen den Generationen bot der Frühschoppen im Weilersteußlinger Jugendhaus am Sonntag. Denn auch zahlreiche Bürger, deren Zeit als Stammgäste im Jugendhaus Jahrzehnte zurückliegt, nutzten die Gelegenheit, um ihre Nachfolger und deren Tun genauer unter die Lupe zu nehmen.

Denn bereits seit gut 45 Jahren besteht das Jugendhaus in Weilersteußlingen mittlerweile, und es hat sich zu einer echten Instanz in der Gemeinde entwickelt. Aktuell umfasst das „Schubba“-Team 24 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 25 Jahren. Mitverantwortlich für die kultige Anlaufstelle ist Nikolai Schrade. Für den 23-Jährigen ist die Rolle als Mitbetreiber Familiensache. Die Mitwirkung im Jugendhaus hat er unter anderem von seinem älteren Bruder übernommen. „Hier haben die Jugendlichen die Möglichkeit, unter sich zu sein, gemeinsam fern zu sehen, aber auch Tischkicker oder Billard zu spielen”, erklärt Schrade die Vorzüge des Treffpunkts.

Geöffnet ist in der Regel donnerstags und am Wochenende, aber auch außerhalb dieser Zeiten gebe es spontane Zusammenkünfte. Außerdem gibt es im Jahreslauf das ein oder andere Festchen, im vergangenen Jahr auch einen gemeinsamen Trip auf eine Hütte bei Kempten. Dafür, dass alles rund läuft, sorgt das Team im Verbund. „Die vorhandenen Geräte wie Beamer, Computer und Leinwand finanzieren wir aus eigener Kasse”, sagt Schrade. Bei Wasser- und Stromkosten werden sie von der Gemeinde unterstützt.

Das Jugendhaus verbindet

Das Jugendhaus im ehemaligen Schulgebäude kann auf eine stolze Tradition zurückblicken. Einen Blick in die Vergangenheit werfen können unter anderem Claudia Klose und Friedrich Bausch. Als Jugendliche waren sie selbst in den Anfangsjahren der Einrichtung dabei. Noch heute schwelgen sie gerne in Erinnerungen an diese Zeit: „Wir haben viel Schönes mit dem Jugendhaus gemacht“, sagt Klose, „seien es Familienfeste, Filmabende oder Maiwanderungen“.

Umso erfreulicher ist für die beiden, dass dort auch noch heute Erinnerungen für die Zukunft geschaffen werden. „Es ist schön zu sehen, dass es sich über die Generationen hinweg so gut hält”, sagt Friedrich Bausch. Die Initiative für die Gründung des Treffs sei damals weniger von der Gemeinde, sondern von den Jugendlichen selbst entstammt. Entsprechend groß waren die Freiheiten, mit dem Jugendhaus etwas eigenes zu gestalten. Ein Prinzip, dass die Jahre überdauert hat.