Wirtschaft Gemeinsamer Auftritt von 42 Ausstellern dokumentiert Leistungsstärke der Region

Erinnerungsfotos mit lustigen Sprüchen gab es am Stand der SÜDWEST PRESSE. Sie wurden gerne genommen. © Foto: Ingeborg Burkhardt

Munderkingen / Ingeborg Burkhardt

Die Anstrengungen bei der Gestaltung der Leistungsschau in und um die Sporthalle in Munderkingen hätten eine bessere Resonanz verdient. Doch das Wetter mit rund 25 Grad im Schatten sei einfach zu schön, meinten der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV), Otto-Martin Edel, und seine Kollegen aus Handel und Handwerk. Obwohl die Massen ausblieben, erklärten die Aussteller, sie seien zufrieden, denn viele Besucher hätten sich interessiert gezeigt und beraten lassen. Der Erfolg der zweitägigen Leistungsschau zeige sich zudem erst langfristig.

Das Interesse an der alle drei Jahre stattfindenden Messe hatten die Bürger schon am Freitag gezeigt, als sie über Smartphones und online den Aufbau verfolgt hatten. Viele kamen, um die Ringe mit der „Donauschleife“ zu betrachten, Munderkinger Kaffee zu probieren und einzukaufen, das Mittagessen zu genießen, Weine zu kosten oder sich beim Kaffeetrinken über die vorgestellten neuen Geräte, Werkzeuge, Schuhe und andere Angebote sowie die Hausnotrufe des DRK auszutauschen.

Sonnenschirme draußen

Draußen unter den Sonnenschirmen trafen sich die Motorrad- und Autofans oder die Hobbygärtner bei den Rasenmähern oder anderen Geräten. Für Kinder stand eine Hüpfburg bereit und auch ein Eismann war da. Hausfrauen interessierten sich für das große Angebot der Floristin. An manchen Ständen lockten bei Preisausschreiben Gewinne und bei der SÜDWEST PRESSE war der Automat für Erinnerungsfotos der Renner.

In kleiner Runde mit geladenen Gästen und den Ausstellern wurde der zweitägige Auftritt von 42 Ausstellern am Samstag eröffnet, die Bläsergruppe der Stadtkapelle mit Hubert Rupp gestaltete den kleinen Festakt musikalisch. „Das waren schwierige Stücke, die man nicht so leicht vom Blatt spielt“, sagte Tuba-Bläser Josef Röll.

Der bei der IHK Ulm für Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie Zuständige hatte in Kooperation mit dem Stadtoberhaupt das Projekt „Kleinstadtleben“ ins Leben gerufen; nun hatte er eine positive Botschaft zur Leistungsschau mitgebracht: Laut von ihm recherchierten Kennziffern liegt die Stadt mit einem Kaufkraftindex von 96,6 leicht unter dem Bundesdurchschnitt, hat aber mit 142,6 eine Zentralitätsfunktion wie etwa Ulm.

Das sei eine gewaltige Leistung, sagte Röll zu der Ziffer, die besagt, dass mehr als 40 Prozent von außen hereinkommt: Obwohl Sortimente abfließen, komme Kaufkraft aus dem Umland dazu. Vor ein paar Jahren sei die Zentralitätsfunktion von Munderkingen nur bei 115 gelegen. Deshalb sei es gut und richtig, sagte Röll, dass sich der örtliche Handel mit Veranstaltungen wie einer Leistungsschau präsentiere.

Der HGV-Vorsitzende Edel und Bürgermeister Dr. Michael Lohner hatten zuvor an die über 150-jährige Tradition des Gewerbevereins erinnert mit seinen Gewerbeschauen, deren Ziel es gewesen sei, die Kaufkraft in der Stadt zu stärken. Das sie auch das Ziel der aktuellen Leistungsschau, bei der sich diesmal auch sechs Aussteller aus dem Verwaltungsraum und etwas mehr aus der Region Ehingen, Erbach und Ulm mit beteiligten.

Kollegen aus der VG kommen

Lohner freute sich auch über die Anwesenheit von vier seiner Kollegen aus der VG, Bernhard Ritzler aus Untermarchtal und Lauterach, Uwe Handgrätinger aus Unterstadion und Grundsheim, Paul Burger aus Emerkingen und Kevin Wiest aus Oberstadion. Er sieht das auch als Anerkennung für die Bedeutung Munderkingens als Zentralort und verwies auf steigende Zahlen bei den Arbeitsplätzen und den Einpendlern. Er wünschte den Messebeschickern viel Erfolg und gute Gespräche. Diese fanden beim besuchsarmen Samstag und auch gestern statt.