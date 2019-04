Der Emmausgang ist eine österliche Tradition, die in Nasgenstadt gepflegt wird. Um 6.30 Uhr geht es am Ostermontag los.

Zwei Jünger Jesu sind so enttäuscht, dass ihr Messias an das Kreuz geschlagen wurde, dass sie mutlos zurück in ihre Heimat gehen. So erzählt es die Bibel. Sie gehen heim in ihr Dorf Emmaus. Aber da gesellt sich unerkannt Jesus zu ihnen. Diese Geschichte ist die Grundlage für den Emmausgang am Ostermontag, der in Nasgenstadt gepflegt wird.

Sonne bereits aufgegangen

„Früher waren es hauptsächlich die Ministranten, die morgens losgegangen sind“, sagt Marita Zimmermann, die den Emmausgang mit christlichen Impulsen vorbereitet und durchführt. Da in Nasgenstadt die Zahl der Ministranten abnimmt, sind es vor allem ehemalige Ministranten und Erwachsene, die morgens um 6.30 Uhr aufbrechen. Man trifft sich am Rathaus und begrüßt sich herzlich. Ursprünglich geht man beim Emmausgang in die aufgehende Sonne, die von der Auferstehung kündet, „aber dieses Jahr ist Ostern so spät und da ist die Sonne leider schon aufgegangen“, bedauerte Beate Zimmermann, die die aufgehende Sonne immerhin als Handy-Foto mitbringt. Um diese Zeit sind am Ostermontag aber ohnehin kaum Menschen unterwegs. Zwei Rennradfahrer kommen die Kapellenstraße herunter geschossen, in einem Stall melden sich die Kühe und auch die Hähne sind am Ostermontag nicht untätig.

Zimmermann hat drei Wanderstöcke und zwei Steine mitgebracht, „die unser Unterwegssein und unsere Lasten, die wir mit uns herumtragen, symbolisieren“, sagt sie. Jeder trägt reihum die Steine oder nimmt den Stock zur Hand. Zimmermann teilt auch Zettel mit der Emmaus-Geschichte aus und jeder wird an den verschiedenen Stationen ein paar Zeilen lesen. Die kleine Gruppe bittet um göttlichen Segen und spricht an verschiedenen Haltestationen das Vaterunser.

Bei herrlichem Osterwetter wärmt die aufgehende Sonne die Emmaus-Gänger und wirft lange Schatten auf die Äcker. An der Donaubrücke machen sich die Gläubigen klar, dass sie wie die Jünger oft zweifeln und mutlos sind. Doch „er kommt mir entgegen und ist da, weil er mich liebt“, liest ein Teilnehmer. Am Straßenkreuz Richtung Griesingen sprechen die Christen ein Wechselgebet und drei Schwäne erheben sich zum Flug über die Donau.

„Die Bibel hat meistens eine Antwort auf die Fragen, die das Leben so stellt“, sagt der Oberministrant Lukas Ströbele. Er gehe aus Tradition mit und weil schon sein Onkel Oberministrant war, meint der 16-Jährige. An seinem elterlichen Hof neben der Kirche ist die sechste Station. Auf den Treppenstufen zur Kirche hat Marita Zimmermann einen Holzbalken gelegt, der einen Kreuzesbalken darstellen soll. Jeder schlägt in Erinnerung an Jesu Kreuzestod einen Nagel ein. Am Schluss gehen die Nasgenstadter in der Kirche nochmals die Tage von Karfreitag bis Ostermontag in Gedanken durch und denken in der Stille daran, was sie bewegt.

Nur einige Mägen sind nicht still und erinnern daran, dass es Zeit für ein Frühstück wäre. Das ist im Pfarrhaus bereits angerichtet. Zimmermann und der Mesner Paul Kinzelmann haben schon Kaffee gekocht, die Tische gedeckt und frisches Osterbrot aufgeschnitten. Für die Erwachsenen gibt es Zopfbrot mit Marmelade, die Kinder fallen über das Nutella her. Man redet beim Frühstück über kirchliche und private Dinge, lernt sich noch ein bisschen besser kennen und nimmt Anteil aneinander. Die kleinen Ministranten toben derweil draußen herum. Lukas wird sie beizeiten wieder einsammeln, damit sie sich für den Gottesdienst fertig machen. So wie es sein Onkel schon gemacht hat.